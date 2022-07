Will Smith mówi o "głębokich wyrzutach sumienia" po kilku miesiącach od incydentu z Oscarów. "Chris, przepraszam cię"

Aktor Will Smith oświadczył, że ma "głębokie wyrzuty sumienia" z powodu spoliczkowania Chrisa Rocka w czasie marcowej ceremonii rozdania Oscarów. Przekazał, że skontaktował się z komikiem, aby porozmawiać, ale został odtrącony. - Chris, przepraszam cię. Moje zachowanie było nie do przyjęcia - powiedział gwiazdor na nagraniu.

Amerykański aktor Will Smith opublikował w piątek wideo, na którym odpowiadał na pytania dotyczące sytuacji z gali rozdania Oscarów pod koniec marca tego roku. Artysta wszedł wtedy na scenę i uderzył w twarz Chrisa Rocka, który prezentował nominowanych do nagrody. Później w wulgarnych słowach krzyczał do niego. Była to reakcja na żart z wyglądu Jady Pinkett Smith, żony Willa Smitha, która od lat choruje na łysienie plackowate.