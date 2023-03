Aktor Jonathan Majors zatrzymany przez policję i oskarżony o napaść

czytaj dalej

W sondażu poparcia dla partii politycznych przeprowadzonym przez Ipsos dla portalu OKO.press i radia TOK FM najwięcej, bo pięć punktów procentowych, zyskała Konfederacja, która cieszy się poparciem na poziomie 11 procent. - To jest partia, która nienawidzi kobiet, nienawidzi mniejszości, Żydów, mniejszości LGBT. To nie jest straszenie Konfederacją, to są ich realne poglądy - mówił w "Faktach po Faktach" Michał Kobosko (Polska 2050). - To jest bardzo niebezpieczny sygnał dla nas wszystkich, bo okazuje się, że nasza klasa polityczna w sporej swojej części, bo mówimy o poparciu rzędu dziesięciu procent, brunatnieje - stwierdził Andrzej Rozenek (Koło Parlamentarne Lewicy Demokratycznej).