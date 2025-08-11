"Wszystko to, co kochają widzowie". Oto jesienna odsłona TVN

Zwiastun filmu "Barbie" Źródło: Warner Bros. Pictures

Kluczowe fakty: Grupa TVN Warner Bros. Discovery opublikowała szczegółowe informacje na temat jesiennej oferty programowej.

W zmienionej formule wrócą nowe odcinki telewizyjnych hitów, w tym "Top Model" i "MasterChef".

W nowych serialowych rolach pojawią się między innymi Barbara Bursztynowicz i Piotr Stramowski.

Grupa TVN Warner Bros. Discovery Polska (właściciel między innymi tvn24.pl) odsłoniła karty, zdradzając szczegóły jesiennej oferty programowej TVN i nie tylko. To "wszystko to, co kochają widzowie" - czytamy w informacji, opublikowanej w poniedziałek. Z końcem sierpnia i początkiem września widzowie będą mogli zobaczyć programowe nowości - "Pogromcy chaosu", sprawdzone formaty w nowych odsłonach - na przykład "Afryka Express", "The Floor", "Hotel Paradise" - oraz telewizyjne premiery wielkich kinowych hitów.

Jesienią na antenie TVN i w serwisie Player.pl pojawią się również nowe odcinki programów i seriali, cieszących się ogromną popularnością: "Kuchenne rewolucje", "Co za tydzień", "Kuba Wojewódzki", "Detektywi", "Unboxing - Wielkie Otwarcie", "Ślub od pierwszego wejrzenia" oraz "Na Wspólnej".

"Pogromcy chaosu"

Od połowy września w TVN pojawi się nowy program Doroty Szelągowskiej "Pogromcy chaosu". W nowym formacie prowadząca połączy siły z Agnieszką Witkowską, znaną w sieci jako Architekt Porządku. W informacji prasowej czytamy, że "program łączy dwa światy: estetykę i funkcjonalność" i że "spektakularna zmiana we wnętrzu nie zawsze wymaga generalnego remontu".

"Pogromcy chaosu" w TVN w niedzielę o godzinie 17.55 - premiera 14 września.

"Pogromcy chaosu" Źródło: TVN

"Afryka Express"

Była Azja i Ameryka Południowa, a tym razem będzie Afryka. Osiem par, biorących udział w programie "Afryka Express", przemierzy Kenię i Tanzanię. Ich przewodniczką będzie nowa prowadząca program - Iza Krzan - z którą uczestnicy pokonają 2,6 tysiąca kilometrów.

Iza Krzan w "Afryka Express" Źródło: TVN

W "Afryka Express" udział wezmą: Izu i Antonina Ugonoh, Tomasz Iwan i Karolina Woźniak, Nikodem Rozbicki i Paweł Kurkowski, Edyta Zając i Michał Mikołajczak, Wiktoria i Mateusz Gąsiewscy, Katarzyna Niezgoda i Paweł Markiewicz, Ewa Gawryluk i Piotr Domaniecki, Monika Hoffman-Piszor i Iga Hoffman.

"Afryka Express" w TVN w sobotę o godzinie 19.45 - premiera 6 września.

"Afryka Express" jesienią w TVN Źródło: TVN

"The Floor"

Jesienią do ramówki TVN wraca teleturniej "The Floor" z trzema odsłonami. Trzy rozgrywki, 60 nowych odcinków i łącznie 300 nowych uczestników. Nowe odcinki show, którego gospodarzem jest Mikołaj Roznerski, pojawią się codziennie od poniedziałku do czwartku. Producenci zapowiadają, że w każdym finale na widzów będzie czekać niespodzianka.

"The Floor" w TVN od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.55 - premiera 1 września.

"The Floor" wraca na antenę TVN Źródło: TVN

"Szpital Św. Anny"

Nowy sezon serialu "Szpital Św. Anny" na antenę TVN wróci jako serial codzienny. Fani tytułu będą mogli śledzić losy krakowskich lekarek i lekarzy od poniedziałku do piątku. W serialu pojawią się nowe postaci, w tym te, grane przez Barbarę Bursztynowicz oraz Piotra Stramowskiego.

"Szpital Św. Anny" na antenie TVN od poniedziałku do piątku o godzinie 16.50 - premiera 1 września. W serwisie Player.pl premiera nowych odcinków o siedem dni wcześniej niż na antenie TVN, ale start również 1 września.

"Szpital Św. Anny" Źródło: TVN

"Dzień dobry TVN"

Program "Dzień Dobry TVN" obchodzi w tym roku swoje 20. urodziny. A skoro jubileusz, producenci zapowiadają dwa miesiące pełne niespodzianek (od 3 września do końca października). 3 września - w dokładny dzień jubileuszu - również w pozostałych programach TVN, pojawią się prowadzący "Dzień Dobry TVN". Natomiast w wydaniu z 7 września gospodarzami będą wszyscy obecni prowadzący i prowadzące program: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński, Sandra Hajduk-Popińska i Maciej Dowbor.

We wrześniu i październiku pojawią się wyjątkowi goście, w tym byli prowadzący program: Kinga Rusin, Bartosz Węglarczyk, Anna Kalczyńska czy Wojciech Jagielski.

"Dzień Dobry TVN" codziennie od godziny 7.45 - premierowo od 3 września.

"Dzień Dobry TVN" Źródło: TVN

"Top Model"

W 14. edycji "Top Model" widzowie będą śledzić bezpośrednie spotkania uczestników z branżą mody, którzy na oczach widzów będą brać w prawdziwych castingach, sesjach oraz pokazach mody. To wszystko pod czujnym okiem jurorów - Joanny Krupy, Katarzyny Sokołowskiej, Dawida Wolińskiego oraz Marcina Tyszki.

Nowością tego sezonu będzie Top Model Academy - przestrzeń mentoringowa, w której głos zabiorą gwiazdy poprzednich edycji "Top Model": Karolina Pisarek, Osi Ugonoh, Dominika Wysocka, Żaklina Ta Dinh i Klaudia Zioberczyk. Od 20 sierpnia w serwisie Player.pl premierowo pojawią się odcinki dodatkowe "Top Model ICONS": portrety pięciu uczestniczek, dla których udział w programie był trampoliną do sukcesu w branży.

"Top Model" na antenie TVN w środy o godzinie 21.35 - premiera 3 września.

"Top Model" od 3 września w TVN i Player.pl Źródło: TVN

"MasterChef"

W 14. sezonie "MasterChefa" do Magdy Gessler, Michela Morana i Przemysława Klimy na stałe dołączy zwyciężczyni ubiegłorocznej edycji - Julia Cichocka, która podejmie się roli mentorki. W tej edycji o tytuł MasterChefa, 250 tysięcy złotych, możliwość wydania książki kulinarnej oraz 75 tysięcy złotych od sponsorów programu, rywalizować będą 23 osoby.

W kuchni programu zrobi się bardzo gwiazdorsko. Uczestników odwiedzą między innymi Jakub Błaszczykowski, Piotr Żyła, Patrycja Markowska, Mikołaj Roznerski, Maria Dębska, Maffashion czy Michał Danilczuk. Nie zabraknie też międzynarodowych tuzów świata kulinarnego.

"MasterChef" na antenie TVN w niedzielę o godzinie 19.45 - premiera 7 września.

"MasterChef" Źródło: TVN

"Kobieta na krańcu świata"

Martyna Wojciechowska po raz 16. wyruszyła w kolejne zakątki świata. W nowym sezonie dziennikarka, podróżniczka i aktywistka odwiedziła między innymi Urugwaj, Grenlandię, Rwandę oraz Indie. To właśnie w tych państwach Wojciechowska poznała kobiety, których historie dotykają marzeń, straty, siły, poczucia wspólnoty i pragnienia bycia sobą.

"Kobieta na krańcu świata" na antenie TVN w niedzielę o godzinie 12. - premiera od 7 września. W serwisie Player.pl premiera nowego odcinka tydzień przed emisją telewizyjną. Dwa pierwsze odcinki 16. sezonu - 7 września.

"Ugotowani"

Po siedmioletniej przerwie na antenę TVN powróci jeden z najpopularniejszych polskich programów kulinarnych "Ugotowani" w swojej klasycznej formule. Dla przypomnienia - wiosną 2023 roku w TVN pojawiła się wersja "Ugotowani w parach". W każdym odcinku "Ugotowanych" bierze udział czworo uczestników. Każdy z ich organizuje dla pozostałej trójki kolację. Ta osoba, która zdobędzie najwięcej punktów - zdobywa nagrodę pieniężną.

"Ugotowani" na antenie TVN w sobotę o godzinie 17.55 - premierowo od 30 sierpnia. W serwisie Player.pl premiera nowego odcinka tydzień przed emisją telewizyjną. 30 sierpnia dostępne będą dwa pierwsze odcinki.

"Ugotowani" Źródło: TVN

"Hotel Paradise"

11. sezon "miłosnego survivalu" - jak opisywany jest przez producentów program "Hotel Paradise" - rozegra się ponownie na Filipinach. W roli prowadzącej powróci Edyta Zając, ale rywalizacja stanie się o wiele bardziej nieprzewidywalna za sprawą nowych zasad.

Premiera 11. serii "Hotel Paradise" 1 września w TVN7 oraz w serwisach: Player.pl i HBO Max. Nowe odcinki na antenie TVN7 codziennie od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.

Telewizyjne premiery filmowe

Telewizja TVN swoim widzom szykuje prawdziwą kinową ucztę. Jesienią zaplanowano premiery telewizyjne kinowych hitów, w tym między innymi "Barbie", "Akademia Pana Kleksa", "Aquaman i Zaginione Królestwo", "Flash”, trzy części serii "John Wick", "Back to Black. Historia Amy Winehouse", "Pan Samochodzik i Templariusze" oraz "Gra fortuny".

