Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

"Wszystko to, co kochają widzowie". Oto jesienna odsłona TVN

"Afryka Express"
Zwiastun filmu "Barbie"
Źródło: Warner Bros. Pictures
Nowości programowe, odmienione formuły znanych tytułów oraz telewizyjne premiery kinowych hitów znalazły się w ofercie programowej na jesień w TVN. Telewizja zdradziła szczegóły nadchodzącej oferty i tego wszystkiego, czego mogą spodziewać się widzowie.
Kluczowe fakty:
  • Grupa TVN Warner Bros. Discovery opublikowała szczegółowe informacje na temat jesiennej oferty programowej.
  • W zmienionej formule wrócą nowe odcinki telewizyjnych hitów, w tym "Top Model" i "MasterChef".
  • W nowych serialowych rolach pojawią się między innymi Barbara Bursztynowicz i Piotr Stramowski.

Grupa TVN Warner Bros. Discovery Polska (właściciel między innymi tvn24.pl) odsłoniła karty, zdradzając szczegóły jesiennej oferty programowej TVN i nie tylko. To "wszystko to, co kochają widzowie" - czytamy w informacji, opublikowanej w poniedziałek. Z końcem sierpnia i początkiem września widzowie będą mogli zobaczyć programowe nowości - "Pogromcy chaosu", sprawdzone formaty w nowych odsłonach - na przykład "Afryka Express", "The Floor", "Hotel Paradise" - oraz telewizyjne premiery wielkich kinowych hitów.

Jesienią na antenie TVN i w serwisie Player.pl pojawią się również nowe odcinki programów i seriali, cieszących się ogromną popularnością: "Kuchenne rewolucje", "Co za tydzień", "Kuba Wojewódzki", "Detektywi", "Unboxing - Wielkie Otwarcie", "Ślub od pierwszego wejrzenia" oraz "Na Wspólnej".

"Pogromcy chaosu"

Od połowy września w TVN pojawi się nowy program Doroty Szelągowskiej "Pogromcy chaosu". W nowym formacie prowadząca połączy siły z Agnieszką Witkowską, znaną w sieci jako Architekt Porządku. W informacji prasowej czytamy, że "program łączy dwa światy: estetykę i funkcjonalność" i że "spektakularna zmiana we wnętrzu nie zawsze wymaga generalnego remontu".

"Pogromcy chaosu" w TVN w niedzielę o godzinie 17.55 - premiera 14 września.

"Pogromcy chaosu"
"Pogromcy chaosu"
Źródło: TVN

"Afryka Express"

Była Azja i Ameryka Południowa, a tym razem będzie Afryka. Osiem par, biorących udział w programie "Afryka Express", przemierzy Kenię i Tanzanię. Ich przewodniczką będzie nowa prowadząca program - Iza Krzan - z którą uczestnicy pokonają 2,6 tysiąca kilometrów.

Iza Krzan w "Afryka Express"
Iza Krzan w "Afryka Express"
Źródło: TVN

W "Afryka Express" udział wezmą: Izu i Antonina Ugonoh, Tomasz Iwan i Karolina Woźniak, Nikodem Rozbicki i Paweł Kurkowski, Edyta Zając i Michał Mikołajczak, Wiktoria i Mateusz Gąsiewscy, Katarzyna Niezgoda i Paweł Markiewicz, Ewa Gawryluk i Piotr Domaniecki, Monika Hoffman-Piszor i Iga Hoffman. 

"Afryka Express" w TVN w sobotę o godzinie 19.45 - premiera 6 września.

AFRYKA
"Afryka Express" jesienią w TVN
Źródło: TVN

"The Floor" 

Jesienią do ramówki TVN wraca teleturniej "The Floor" z trzema odsłonami. Trzy rozgrywki, 60 nowych odcinków i łącznie 300 nowych uczestników. Nowe odcinki show, którego gospodarzem jest Mikołaj Roznerski, pojawią się codziennie od poniedziałku do czwartku. Producenci zapowiadają, że w każdym finale na widzów będzie czekać niespodzianka.

"The Floor" w TVN od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.55 - premiera 1 września.

"The Floor" wraca na antenę TVN
Źródło: TVN

"Szpital Św. Anny"

Nowy sezon serialu "Szpital Św. Anny" na antenę TVN wróci jako serial codzienny. Fani tytułu będą mogli śledzić losy krakowskich lekarek i lekarzy od poniedziałku do piątku. W serialu pojawią się nowe postaci, w tym te, grane przez Barbarę Bursztynowicz oraz Piotra Stramowskiego.

"Szpital Św. Anny" na antenie TVN od poniedziałku do piątku o godzinie 16.50 - premiera 1 września. W serwisie Player.pl premiera nowych odcinków o siedem dni wcześniej niż na antenie TVN, ale start również 1 września.

"Szpital Św. Anny"
"Szpital Św. Anny"
Źródło: TVN

"Dzień dobry TVN"

Program "Dzień Dobry TVN" obchodzi w tym roku swoje 20. urodziny. A skoro jubileusz, producenci zapowiadają dwa miesiące pełne niespodzianek (od 3 września do końca października). 3 września - w dokładny dzień jubileuszu - również w pozostałych programach TVN, pojawią się prowadzący "Dzień Dobry TVN". Natomiast w wydaniu z 7 września gospodarzami będą wszyscy obecni prowadzący i prowadzące program: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński, Sandra Hajduk-Popińska i Maciej Dowbor.

We wrześniu i październiku pojawią się wyjątkowi goście, w tym byli prowadzący program: Kinga Rusin, Bartosz Węglarczyk, Anna Kalczyńska czy Wojciech Jagielski.

"Dzień Dobry TVN" codziennie od godziny 7.45 - premierowo od 3 września.

"Dzień Dobry TVN"
"Dzień Dobry TVN"
Źródło: TVN

"Top Model"

W 14. edycji "Top Model" widzowie będą śledzić bezpośrednie spotkania uczestników z branżą mody, którzy na oczach widzów będą brać w prawdziwych castingach, sesjach oraz pokazach mody. To wszystko pod czujnym okiem jurorów - Joanny Krupy, Katarzyny Sokołowskiej, Dawida Wolińskiego oraz Marcina Tyszki.

Nowością tego sezonu będzie Top Model Academy - przestrzeń mentoringowa, w której głos zabiorą gwiazdy poprzednich edycji "Top Model": Karolina Pisarek, Osi Ugonoh, Dominika Wysocka, Żaklina Ta Dinh i Klaudia Zioberczyk. Od 20 sierpnia w serwisie Player.pl premierowo pojawią się odcinki dodatkowe "Top Model ICONS": portrety pięciu uczestniczek, dla których udział w programie był trampoliną do sukcesu w branży.

"Top Model" na antenie TVN w środy o godzinie 21.35 - premiera 3 września.

"Top Model" od 3 września w TVN i Player.pl
Źródło: TVN

"MasterChef"

W 14. sezonie "MasterChefa" do Magdy Gessler, Michela Morana i Przemysława Klimy na stałe dołączy zwyciężczyni ubiegłorocznej edycji - Julia Cichocka, która podejmie się roli mentorki. W tej edycji o tytuł MasterChefa, 250 tysięcy złotych, możliwość wydania książki kulinarnej oraz 75 tysięcy złotych od sponsorów programu, rywalizować będą 23 osoby.

W kuchni programu zrobi się bardzo gwiazdorsko. Uczestników odwiedzą między innymi Jakub Błaszczykowski, Piotr Żyła, Patrycja Markowska, Mikołaj Roznerski, Maria Dębska, Maffashion czy Michał Danilczuk. Nie zabraknie też międzynarodowych tuzów świata kulinarnego.

"MasterChef" na antenie TVN w niedzielę o godzinie 19.45 - premiera 7 września.

"MasterChef"
"MasterChef"
Źródło: TVN

"Kobieta na krańcu świata"

Martyna Wojciechowska po raz 16. wyruszyła w kolejne zakątki świata. W nowym sezonie dziennikarka, podróżniczka i aktywistka odwiedziła między innymi Urugwaj, Grenlandię, Rwandę oraz Indie. To właśnie w tych państwach Wojciechowska poznała kobiety, których historie dotykają marzeń, straty, siły, poczucia wspólnoty i pragnienia bycia sobą.

"Kobieta na krańcu świata" na antenie TVN w niedzielę o godzinie 12. - premiera od 7 września. W serwisie Player.pl premiera nowego odcinka tydzień przed emisją telewizyjną. Dwa pierwsze odcinki 16. sezonu - 7 września.

"Ugotowani"

Po siedmioletniej przerwie na antenę TVN powróci jeden z najpopularniejszych polskich programów kulinarnych "Ugotowani" w swojej klasycznej formule. Dla przypomnienia - wiosną 2023 roku w TVN pojawiła się wersja "Ugotowani w parach". W każdym odcinku "Ugotowanych" bierze udział czworo uczestników. Każdy z ich organizuje dla pozostałej trójki kolację. Ta osoba, która zdobędzie najwięcej punktów - zdobywa nagrodę pieniężną.

"Ugotowani" na antenie TVN w sobotę o godzinie 17.55 - premierowo od 30 sierpnia. W serwisie Player.pl premiera nowego odcinka tydzień przed emisją telewizyjną. 30 sierpnia dostępne będą dwa pierwsze odcinki.

"Ugotowani"
"Ugotowani"
Źródło: TVN

"Hotel Paradise"

11. sezon "miłosnego survivalu" - jak opisywany jest przez producentów program "Hotel Paradise" - rozegra się ponownie na Filipinach. W roli prowadzącej powróci Edyta Zając, ale rywalizacja stanie się o wiele bardziej nieprzewidywalna za sprawą nowych zasad. 

Premiera 11. serii "Hotel Paradise" 1 września w TVN7 oraz w serwisach: Player.pl i HBO Max. Nowe odcinki na antenie TVN7 codziennie od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Top of the Top Sopot Festival 2025. Marika i Ten Typ Mes zdradzają, z kim wystąpią

Top of the Top Sopot Festival 2025. Marika i Ten Typ Mes zdradzają, z kim wystąpią

Top of the Top Sopot Festival 2025. Andrzej Rybiński zaskoczy publiczność innym repertuarem

Top of the Top Sopot Festival 2025. Andrzej Rybiński zaskoczy publiczność innym repertuarem

Trójmiasto

Telewizyjne premiery filmowe

Telewizja TVN swoim widzom szykuje prawdziwą kinową ucztę. Jesienią zaplanowano premiery telewizyjne kinowych hitów, w tym między innymi "Barbie", "Akademia Pana Kleksa", "Aquaman i Zaginione Królestwo", "Flash”, trzy części serii "John Wick", "Back to Black. Historia Amy Winehouse", "Pan Samochodzik i Templariusze" oraz "Gra fortuny".  

1912N083X KLEKS
Uroczysta premiera "Akademii Pana Kleksa". Relacja Eweliny Witenberg
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: Tomasz-Marcin Wrona

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN

Udostępnij:
TAGI:
TVN
Czytaj także:
Kobieta podczas porodu
W kapsułkach albo koktajlach. Gwiazdy napędzają modę na jedzenie łożyska
Zuzanna Kuffel
Upały we Włoszech
Upały we Włoszech. Zmarł czterolatek
METEO
Jordan Loyd gra w reprezentacji Polski od tego roku
Polak z USA. Dlaczego rozdajemy paszporty?
Krzysztof Srogosz
Donald Trump
Trump wysyła Gwardię Narodową do stolicy
Świat
szczepionka strzykawka shutterstock_2390593539
Recepta na szczepienie od farmaceuty? Lekarze: Nie przy cięższych chorobach
Anna Bielecka
Gravelines
Elektrownia jądrowa przestała działać. Chodzi o meduzy
BIZNES
jazda na hulajnoga elektryczna
Na drodze leżał 12-latek, a obok hulajnoga
Katowice
parkiet taniec shutterstock_2158842923
Właściciel klubu dla swingersów o dotacji
BIZNES
Wyrok(zdjęcie ilustracyjne)
Oskarżony o zabójstwo ponownie uniewinniony. "Łańcuch poszlak nie jest zamknięty"
Białystok
Pożary w Las Medulas
Ogniste wiry strawiły wiekowe kasztanowce
METEO
11 1405 zurek kierwinski-0016
Prokuratura Europejska zajmie się KPO
Polska
Boa tęczowy znaleziony przy śmietniku
Boa znaleziony przy śmietniku. Szukają właściciela
Wrocław
Max Korzh
Występuje rzadko, a jego pobyt w Warszawie wywołał burzę. Kim jest Max Korzh?
Kultura i styl
Potrącenie na Marymonckiej
Kierowca wjechał w cztery osoby na przejściu
WARSZAWA
imageTitle
Zakończono śledztwo po skandalu w norweskich skokach. Jest komunikat FIS
EUROSPORT
Upał w Polsce
Ten dzień długiego weekendu będzie szczególnie upalny
METEO
Z dzieckiem na ręku próbował uciekać przez pole
Uciekał przed policją z dzieckiem na ręku
Opole
Przecinał opony w zaparkowanych samochodach
Szedł ulicą i przebijał nożem opony
Wrocław
Mężczyzna został aresztowany
Kłótnia, cios pięścią i śmierć w szpitalu
Lublin
Kołobrzeg. zerwana trakcja
Ciężarówka zerwała sieć trakcyjną. Nie jeżdżą pociągi
Szczecin
Chorwacja, Igrane w gminie Podgora, Riwiera Makarska
Nie żyje Chorwat zaatakowany przez Polaków. "Nie ma tu już koegzystencji"
Świat
Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha w Warszawie
Minister o konsekwencjach wobec zatrzymanych po koncercie
WARSZAWA
Emmanuel Macron
Macron ostrzega przed "katastrofą o bezprecedensowej skali"
Świat
Jerzy Dziewulski
Nie żyje Jerzy Dziewulski
Polska
Do wypadku doszło w poniedziałek około południa
Wyprzedzał pielgrzymkę, potrącił kobietę idącą na jej czele
Katowice
pap_20250331_0VU
Urząd Regulacji Energetyki ma nową szefową
BIZNES
imageTitle
Zniosą opłaty za wejście na niektóre szczyty
EUROSPORT
Aleksandra K. usłyszała zarzut zabójstwa. Jej martwe dziecko znaleziono w nocy z soboty na niedzielę w gminie Ułęż (Lubelskie)
Ciało noworodka w dawnej chlewni, zarzut zabójstwa dla matki
Lublin
imageTitle
Piekielnie trudne zadanie Lecha. Kiedy rewanżowy mecz z Crveną Zvezdą?
EUROSPORT
14-latek został ujęty przez policjantów
14-latek podczas ucieczki przed policją wypadł z drogi i wjechał w sklep
Rzeszów
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica