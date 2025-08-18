Polskie legendy i międzynarodowe gwiazdy. Kto kiedy wystąpi

Rusza Top of the Top Sopot Festival 2025. Mery Spolsky w TVN24 Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: W poniedziałek wystartuje Top of the Top Sopot Festival 2025.

Podczas czterodniowego festiwalu wystąpią między innymi: Katrina, Helena Vondráčková, T.Love, Kult, Krystyna Prońko i wiele innych gwiazd.

Drugiego dnia dowiemy się, kto zdobędzie Bursztynowego Słowika 2025.

Wszystkie koncerty będą transmitowane w TVN.

Top of the Top Sopot Festival 2025 rozpocznie się w poniedziałkowy wieczór i potrwa do czwartku 21 sierpnia włącznie. Jak zapowiadają organizatorzy, będą to "cztery dni wypełnione koncertami, muzyką i wspaniałą zabawą". Wydarzenie, które jest oficjalnym "spadkobiercą" Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Sopot - po raz kolejny wypełni Operę Leśną dźwiękami muzycznych klasyków i premierowych utworów.

Na deskach sceny pojawią się również międzynarodowe gwiazdy, w tym znani eurowizyjnej publiczności: Katrina, była liderka zespołu Katrina and the Waves, z którym wygrała dla Wielkiej Brytanii Eurowizję w 1997 roku oraz Frans, reprezentant Szwecji z 2016 roku. Wystąpią także polskie legendy i gwiazdy młodszego pokolenia.

"Gorączka Sopockiej Nocy" - poniedziałek 18 sierpnia od 19.30

Podczas pierwszego festiwalowego wieczoru wystąpią: Katrina, Helena Vondráčková, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Agnieszka Chylińska, T.Love, Blue Café, Natalia Nykiel, Andrzej Piaseczny, Izabela Trojanowska, Andrzej Rybiński, Margaret, Małgorzata Ostrowska, Anna Rusowicz, De Mono, Mery Spolsky, BeMy, Reni Jusis, Natasza, Kaeyra, Nita oraz Marcin Maciejczak.

Koncert poprowadzą: Dorota Wellman, Marcin Prokop i Aleksandra Rogowska

"Otwarta Scena" oraz "Bursztynowy Słowik" - wtorek 19 sierpnia od 19.30

We wtorkowy wieczór na scenie pojawią się: Alice Merton, Agnieszka Chylińska, Frans, Kasia Kowalska, Babie Lato, Titus, Oddział Zamknięty, Julia Żugaj, Zalia, Margaret, Feel i Oskar Cyms.

Na tegorocznego Bursztynowego Słowika szansę mają: Mery Spolsky, Dezydery, Blauka, Phero-Kris Cugowski, Red Lips, Wiktor Waligóra, Michał Szczygieł, Skubas i Carla Fernandes.

W roli prowadzących zobaczymy: Izabellę Krzan, Paulinę Krupińską, Damiana Michałowskiego oraz Oliviera Janiaka.

"Słowa Mają Moc" - środa 20 sierpnia od 19.30

W trzecim festiwalowym koncercie wystąpią: Kult, Enej, Andrzej Piaseczny, Natalia Szroeder, Patrycja Markowska, Ewa Bem, Grubson, Ralph Kaminski, LemON, Raz Dwa Trzy, Golden Life, Grzegorz Kupczyk (ex-Turbo) z zespołem NZB, Wiktoria Kida & Księga Żywiołów oraz Emo.

Gospodarzami wieczoru będą: Marcin Prokop, Dorota Wellman, Izabella Krzan i Jan Pirowski.

"Orkiestra Mistrzom" oraz "Raporkiestra. Legendy Polskiego Hip-Hopu Vol. 2" - czwartek 21 sierpnia.

Na zakończenie tegorocznej edycji sopockiego festiwalu wystąpią: Kayah, Krzysztof Cugowski, Ewa Bem, Stanisław Soyka, Grzegorz Turnau, Halina Frąckowiak, Krystyna Prońko, Kasia Sienkiewicz, Natalia Przybysz, Igor Herbut, Natalia Szroeder, Anna Rusowicz, Marika, Natalia Nykiel, Kamil Bednarek, Renata Przemyk, Natalia Grosiak, Wiktor Waligóra, Ten Typ Mes, Liroy, Numer Raz Eldo oraz JWP/BC.

Koncerty poprowadzą: Paulina Krupińska, Sandra Hajduk-Popińska, Maciej Dowbor i Mateusz Hładki.