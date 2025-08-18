Logo strona główna
Kultura i styl

Polskie legendy i międzynarodowe gwiazdy. Kto kiedy wystąpi

Top of the Top Sopot Festival 2024
Rusza Top of the Top Sopot Festival 2025. Mery Spolsky w TVN24
Źródło: TVN24
Tłum gwiazd, znane przeboje w nowych aranżacjach czy orkiestrowa odsłona rapu - tak zapowiada się tegoroczna edycja Top of the Top Sopot Festival 2025, który startuje w poniedziałkowy wieczór. Koncerty transmitowane będą na antenie TVN. 
Kluczowe fakty:
  • W poniedziałek wystartuje Top of the Top Sopot Festival 2025.
  • Podczas czterodniowego festiwalu wystąpią między innymi: Katrina, Helena Vondráčková, T.Love, Kult, Krystyna Prońko i wiele innych gwiazd.
  • Drugiego dnia dowiemy się, kto zdobędzie Bursztynowego Słowika 2025.
  • Wszystkie koncerty będą transmitowane w TVN.

Top of the Top Sopot Festival 2025 rozpocznie się w poniedziałkowy wieczór i potrwa do czwartku 21 sierpnia włącznie. Jak zapowiadają organizatorzy, będą to "cztery dni wypełnione koncertami, muzyką i wspaniałą zabawą".  Wydarzenie, które jest oficjalnym "spadkobiercą" Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Sopot - po raz kolejny wypełni Operę Leśną dźwiękami muzycznych klasyków i premierowych utworów. 

Na deskach sceny pojawią się również międzynarodowe gwiazdy, w tym znani eurowizyjnej publiczności: Katrina, była liderka zespołu Katrina and the Waves, z którym wygrała dla Wielkiej Brytanii Eurowizję w 1997 roku oraz Frans, reprezentant Szwecji z 2016 roku. Wystąpią także polskie legendy i gwiazdy młodszego pokolenia.

"To coś więcej niż konkurs". Na czym polega fenomen Eurowizji?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"To coś więcej niż konkurs". Na czym polega fenomen Eurowizji?

Tomasz-Marcin Wrona

"Gorączka Sopockiej Nocy" - poniedziałek 18 sierpnia od 19.30

Podczas pierwszego festiwalowego wieczoru wystąpią: Katrina, Helena Vondráčková, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Agnieszka Chylińska, T.Love, Blue Café, Natalia Nykiel, Andrzej Piaseczny, Izabela Trojanowska, Andrzej Rybiński, Margaret, Małgorzata Ostrowska, Anna Rusowicz, De Mono, Mery Spolsky, BeMy, Reni Jusis, Natasza, Kaeyra, Nita oraz Marcin Maciejczak.

Koncert poprowadzą: Dorota Wellman, Marcin Prokop i Aleksandra Rogowska

Cała rozmowa z zespołem BeMy w TVN24
Źródło: TVN24

"Otwarta Scena" oraz "Bursztynowy Słowik" - wtorek 19 sierpnia od 19.30

We wtorkowy wieczór na scenie pojawią się: Alice Merton, Agnieszka Chylińska, Frans, Kasia Kowalska, Babie Lato, Titus, Oddział Zamknięty, Julia Żugaj, Zalia, Margaret, Feel i Oskar Cyms.

Na tegorocznego Bursztynowego Słowika szansę mają: Mery Spolsky, Dezydery, Blauka, Phero-Kris Cugowski, Red Lips, Wiktor Waligóra, Michał Szczygieł, Skubas i Carla Fernandes.

W roli prowadzących zobaczymy: Izabellę Krzan, Paulinę Krupińską, Damiana Michałowskiego oraz Oliviera Janiaka. 

Top of the Top Sopot Festival 2025. Z kim Marika wystąpi podczas festiwalu?
Źródło: TVN24

"Słowa Mają Moc" - środa 20 sierpnia od 19.30

W trzecim festiwalowym koncercie wystąpią: Kult, Enej, Andrzej Piaseczny, Natalia Szroeder, Patrycja Markowska, Ewa Bem, Grubson, Ralph Kaminski, LemON, Raz Dwa Trzy, Golden Life, Grzegorz Kupczyk (ex-Turbo) z zespołem NZB, Wiktoria Kida & Księga Żywiołów oraz Emo.

Gospodarzami wieczoru będą: Marcin Prokop, Dorota Wellman, Izabella Krzan i Jan Pirowski.

Natasza Urbańska i Kamil Bednarek o swoich planach na Top of The Top Sopot Festival 2025
Źródło: TVN24

"Orkiestra Mistrzom" oraz "Raporkiestra. Legendy Polskiego Hip-Hopu Vol. 2" - czwartek 21 sierpnia.

Na zakończenie tegorocznej edycji sopockiego festiwalu wystąpią: Kayah, Krzysztof Cugowski, Ewa Bem, Stanisław Soyka, Grzegorz Turnau, Halina Frąckowiak, Krystyna Prońko, Kasia Sienkiewicz, Natalia Przybysz, Igor Herbut, Natalia Szroeder, Anna Rusowicz, Marika, Natalia Nykiel, Kamil Bednarek, Renata Przemyk, Natalia Grosiak, Wiktor Waligóra, Ten Typ Mes, Liroy, Numer Raz Eldo oraz JWP/BC.

Koncerty poprowadzą: Paulina Krupińska, Sandra Hajduk-Popińska, Maciej Dowbor i Mateusz Hładki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Przez wiele lat szukaliśmy własnego brzmienia". Zespół BeMy zagra w Sopocie

"Przez wiele lat szukaliśmy własnego brzmienia". Zespół BeMy zagra w Sopocie

Top of the Top Sopot Festival 2025. Marika i Ten Typ Mes zdradzają, z kim wystąpią

Top of the Top Sopot Festival 2025. Marika i Ten Typ Mes zdradzają, z kim wystąpią

Autorka/Autor: Tomasz-Marcin Wrona

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica