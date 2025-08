Tim Burton szykuje remake kultowego horroru. Margot Robbie chce się zaangażować

Zwiastun filmu "Barbie" Źródło: Warner Bros. Pictures

W lutym 2024 roku pojawiła się informacja, że Tim Burton rozpoczyna prace nad nową wersją kultowego horroru sci-fi "Atak kobiety o 50 stopach wzrostu" z 1958 roku. Film w reżyserii Nathana Jurata opowiada o bogatej dziedziczce, która po spotkaniu z kosmitami rośnie, osiągając wzrost 50 stóp (czyli ponad 15 metrów), co wykorzystuje do zemsty na niewiernym mężu. Tytułową postać zagrała wówczas Allison Hayes. W 1993 roku powstał telewizyjny remake horroru "Atak kobiety-olbrzyma" z Daryl Hannah w roli głównej, wyprodukowany między innymi przez stację HBO (należącą do Warner Bros. Discovery, właściciela między innymi tvn24.pl).

Nowa, kinowa wersja "Ataku kobiety o 50 stopach wzrostu" realizowana jest również przez Warner Bros. Burton zaangażował się w projekt jako reżyser oraz jako jeden z producentów. O tym, że w realizację filmu miałaby się zaangażować Margot Robbie, jako pierwszy w piątek poinformował portal The InSneider, na informacje którego zaczęły się powoływać inne media, w tym portal Variety. Robbie miałaby zaangażować się w projekt Burtona, jako odtwórczyni głównej roli oraz jako jedna z producentek, wspólnie z partnerami z jej firmy LuckyChap - Tomem Ackerleyem oraz Joseyem McNamarą.

Decyzję o ewentualnej współpracy Robbie uzależnia od ostatecznej wersji scenariusza. Pierwotny szkic napisała Gillian Flynn - pisarka, scenarzystka i producentka, autorka między innymi "Zaginionej dziewczyny", "Mrocznego zakątka" oraz "Ostrych przedmiotów. Variety zaznacza, że Flynn zakończyła współpracę przy "Ataku kobiety…" ze względu na inne zobowiązania. W związku z tym produkcja cały czas poszukuje nowego scenarzysty, nowej scenarzystki.

Kolejny etap owocnej współpracy?

Variety przypomina również, że ewentualna współpraca firmy producenckiej Robbie i Warner Bros. byłaby kolejnym wspólnym projektem w ramach wieloletniego kontraktu. To właśnie australijska filmowczyni i jej firma stały za sukcesem oscarowej "Barbie", która z wynikiem 1,45 miliarda dolarów był najbardziej kasowym filmem 2023 roku oraz najbardziej kasowym filmem w historii Warner Bros.

Zanim dojdzie do ewentualnej współpracy Robbie z Burtonem, już na początku przyszłego roku do kin ma trafić nowa adaptacja powieści Emily Bronte "Wichrowe Wzgórza" w reżyserii Emerald Fennell, za produkcję której odpowiada między innymi LuckyChap. Prawa do dystrybucji "Wichrowych Wzgórz" nabyła firma Warner Bros. po bardzo zaciętych negocjacjach. Jak wynika z serwisu IMDb, kolejnym wspólnym projektem LuckyChap i Warner Bros. jest nowa odsłona serii "Ocean's Eleven" - roboczo zatytułowana "Untitled Margot Robbie Ocean's Eleven Film". Variety informuje, że wytwórnia prowadzi rozmowy z Lee Isaakiem Chungiem, który miałby zostać reżyserem tego filmu.

Portal zaznacza, że ani LuckyChap, ani Warner Bros. Discovery w żaden sposób nie skomentowały tematu współpracy Robbie i wytwórni przy filmie Burtona.