Wojciech Bojanowski laureatem Telekamery Tele Tygodnia 2023 w kategorii Informacje/publicystyka

Wojciech Bojanowski, reporter "Faktów" TVN, został laureatem plebiscytu Telekamery Tele Tygodnia 2023 w kategorii Informacje/publicystyka. W tej samej kategorii drugie miejsce zajął Konrad Piasecki, prowadzący w TVN24 programy "Rozmowa Piaseckiego" i "Kawa na ławę", a trzecie miejsce Diana Rudnik, prezenterka "Faktów" TVN i TVN24. "Skazana" (TVN i Player) została nagrodzona w kategorii Serial.

Telekamery Tele Tygodnia to jedne z najbardziej prestiżowych nagród telewizyjnych w Polsce.

Na czwartkowej gali docenieni zostali dziennikarze TVN i TVN24. Zajęli podium w kategorii Informacje/publicystyka.

"Skazana" (TVN, Player) dostał nagrodę w kategorii Serial.

Wojciech Bojanowski mówił w rozmowie z TVN24, że nagroda bardzo go cieszy i jest nią zaskoczony. - Jak sobie pomyślę, że jak 18 lat temu przyszedłem do pracy z tymi swoimi wyłupiastymi oczami, w za dużej marynarce, to jakoś nieszczególnie to rokowało. No i zdecydowałem się być reporterem. To bywa trudne czasami, ale bywa też piękne - powiedział.

- Mam z tyłu głowy widzów, mam z tyłu głowy - gdziekolwiek jestem - dla kogo to robię i po co to robię. Cieszę się, że w TVN24, cieszę się, że w "Faktach" możemy mówić prawdę. Możemy mówić to, co się dzieje. Jakkolwiek czasami może to być trudne, jakkolwiek może to się komuś nie podobać, to robimy to z dużym przekonaniem i z dużą wiarą, że warto - dodał laureat Telekamery Tele Tygodnia 2023.

Bojanowski: tematy, którymi się zajmowałem, trafiały też do mojego serca

Bojanowski mówił o specyfice pracy reporterskiej. - To jest piękny zawód, w którym można od czasu do czasu być w miejscu, na którym jest skupiona uwaga całego świata. To się wiąże z dużą odpowiedzialnością, że "oto ja jestem przez chwilę tym facetem, który pokaże jakiś wycinek tej rzeczywistości. Ja nie wiem, czy ten wycinek, na który ja się w swoim materiale czy jakiejś swojej opowieści zdecyduję skierować kamerę, jest tym właściwym. Na takich wyjazdach nie mam zbyt dużo wątpliwości, bo czuję, że cały czas dzieje się coś ważnego i trzeba to po prostu relacjonować - mówił. Podziękował również "wszystkim ludziom, którzy gdzieś po drodze uwierzyli w niego". Laureat Telekamery Tele Tygodnia 2023 dodał, że w natłoku informacji "warto zwracać uwagę na rzeczy istotne, które kształtują nasze życie albo w jakiejś krótkiej perspektywie je ukształtują". - Ale też warto zwracać uwagę na to, co nas porusza. Jak myślę o tematach, którymi się zajmowałem, to były tematy, które trafiały też do mojego serca. I jeśli ja coś czułem, to starałem się zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby widzowie też mieli szansę w jakimś stopniu to poczuć - dodał.

