Protest podczas Super Bowl

Według NFL protestując to jeden z artystów towarzyszących Lamarowi. Został zatrzymany przez ochronę po tym, jak zeskoczył ze sceny. "Osoba ta ukryła przedmiot, który posiadała, i wyciągnęła go pod koniec występu" - podała NFL w oświadczeniu. "Nikt zaangażowany w produkcję nie był świadomy zamiaru tej osoby" - dodano.

Oświadczenie wydał również przedstawiciel firmy Roc Nation, odpowiedzialnej za występ w przerwie Super Bowl. "Występ tej osoby nie był zaplanowany, nie był częścią produkcji i nie miał miejsca podczas żadnej z prób" - poinformował. Artysta z flagami "zaskoczył organizatorów" - skomentował dziennik "The New York Times".

Kendrick Lamar na Super Bowl

Podczas przerwy Super Bowl co roku występują największe muzyczne gwiazdy. W poprzednich latach w ramach finału ligi futbolu amerykańskiego NFL można było zobaczyć m.in. Beyonce, Madonnę, Lady Gagę, Tinę Turner, czy The Rolling Stones.

37-letni Kendrick Lamar zaprezentował w tym roku między innymi swój przebój "Not Like Us", za który otrzymał niedawno kilka nagród Grammy - został nagrodzony w kategoriach Piosenka Roku, Nagranie Roku, Najlepszy Występ - Rap i Najlepsza Piosenka - Rap. Twórcy teledysku do nagrodzonej piosenki Lamara odebrali złoty gramofon w kategorii Najlepszy Teledysk.