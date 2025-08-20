Logo strona główna
Kultura i styl

Witają widzów już od 20 lat. Wyjątkowa odsłona "Dzień dobry TVN"

Ramówka TVN - jesień 2025. Prezenterzy Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski z "Dzień Dobry TVN"
Ewa Drzyzga podczas prezentacji jesiennej ramówki TVN
Źródło: TVN
Szykuje się wyjątkowy sezon "Dzień dobry TVN" - wynika z zapowiedzi z jesiennej ramówki stacji. We wrześniu mija 20 lat, odkąd prowadzący witają co rano widzów. Z tej okazji wrócą m.in. gwiazdy, które kiedyś prowadziły program.

W Sopocie w środę odbywa się prezentacja jesiennej ramówki TVN. Jednym z flagowych programów stacji, i to już równo od 20 lat, jest "Dzień dobry TVN". - 20 lat zobowiązuje, to kawał czasu. Jestem dumna, że dołączyłam do tej ekipy - mówiła Ewa Drzyzga, jedna z prowadzących program. 

Czego możemy się spodziewać w kolejne poranki? Na pewno nie zmieni się to, co od już dwóch dekad jest esencją programu. - Ma przede wszystkim dotykać codziennych, ludzkich spraw, które są najbliższe sercu tych, którzy nas oglądają. Kiedy się do was dosiadamy codziennie rano przy porannej kawie, to chcemy rozmawiać o tym, co was interesuje - zwracał się do widzów w relacji na żywo na facebookowym profilu TVN Marcin Prokop.

Równie ważna jest aktualność. - Musimy wykorzystać atut, który jest cechą wyjątkową w telewizji, i niewiele jest takich programów - czyli to, że jesteśmy na żywo. Tu i teraz. Musimy przedstawiać tematy aktualne, dotykać rzeczywistości, która jest jeszcze jak gorąca lawa - obrazowo porównywał prowadzący. A Dorota Wellman dodawała, że oni sami - jako prowadzący - oczekują po programie historii "prawdziwych ludzi, opowiedzianych przez prawdziwych bohaterów".

"Wszystko to, co kochają widzowie". Oto jesienna odsłona TVN
Dowiedz się więcej:

"Wszystko to, co kochają widzowie". Oto jesienna odsłona TVN

Niespodzianki na 20. urodziny "Dzień dobry TVN"

"Dzień dobry TVN" od dwóch dekad jest nieodłączną częścią poranka, towarzyszem przy pierwszej kawie i niezastąpionym źródłem pozytywnej energii. Widzowie znajdują tu od lat tysiące ciekawych rozmów, setki kulinarnych przepisów, pamiętne występy artystów - i to tych już znanych, jak i debiutujących -, a do tego poruszające materiały reporterskie oraz wyjątkowe osobowości prowadzących.

TVN SPOT JESIEN
Ramówka TVN - jesień 2025. Spot
Źródło: Dział autopromocji TVN

Oficjalne obchody urodzinowego sezonu zaczną się już 3 września. To tego dnia w 2005 roku na antenie TVN wyemitowano pierwszy odcinek programu. Program poprowadzą z Sopotu Sandra Hajduk-Popińska i Maciej Dowbor. Święto ma trwać cały dzień - również w innych programach TVN pojawią się prowadzący DDTVN, by wspólnie z widzami i innymi gwiazdami świętować wyjątkowe urodziny. 7 września gospodarzami wydania będą wszyscy obecni gospodarze formatu: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński, Sandra Hajduk-Popińska i Maciej Dowbor. Na ten dzień zaplanowano również wydarzenie-niespodziankę dla fanów programu.

Ramówka TVN - jesień 2025. Dorota Wellman oraz jurorzy MasterChef Polska Magda Gessler i Michel Moran
Ramówka TVN - jesień 2025. Dorota Wellman oraz jurorzy MasterChef Polska Magda Gessler i Michel Moran
Źródło: PAP/Andrzej Jackowski

Ale to nie wszystkie niespodzianki. W roli prowadzących w specjalnych wydaniach programu we wrześniu i październiku pojawią się wyjątkowi goście - między innymi Kinga Rusin, Bartosz Węglarczyk, Anna Kalczyńska, Olivier Janiak, Wojciech Jagielski i inni. - Chcemy zobaczyć, co się u nich wydarzyło przez te lata - mówiła w środę na czerwonym dywanie przy prezentacji jesiennej ramówki TVN Dorota Wellman.

"Dzień dobry TVN" zaprasza codziennie już od godz. godz. 7:45. Stacja TVN i portal tvn24.pl są częścią Warner Bros. Discovery.

Urodziła się w Londynie, studiuje stomatologię, pisze hity gwiazdom. Kim jest Carla Fernandes?  
Dowiedz się więcej:

Urodziła się w Londynie, studiuje stomatologię, pisze hity gwiazdom. Kim jest Carla Fernandes?  

Autorka/Autor: am

Źródło: TVN

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski

