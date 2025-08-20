Witają widzów już od 20 lat. Wyjątkowa odsłona "Dzień dobry TVN"

Ewa Drzyzga podczas prezentacji jesiennej ramówki TVN Źródło: TVN

W Sopocie w środę odbywa się prezentacja jesiennej ramówki TVN. Jednym z flagowych programów stacji, i to już równo od 20 lat, jest "Dzień dobry TVN". - 20 lat zobowiązuje, to kawał czasu. Jestem dumna, że dołączyłam do tej ekipy - mówiła Ewa Drzyzga, jedna z prowadzących program.

Czego możemy się spodziewać w kolejne poranki? Na pewno nie zmieni się to, co od już dwóch dekad jest esencją programu. - Ma przede wszystkim dotykać codziennych, ludzkich spraw, które są najbliższe sercu tych, którzy nas oglądają. Kiedy się do was dosiadamy codziennie rano przy porannej kawie, to chcemy rozmawiać o tym, co was interesuje - zwracał się do widzów w relacji na żywo na facebookowym profilu TVN Marcin Prokop.

Równie ważna jest aktualność. - Musimy wykorzystać atut, który jest cechą wyjątkową w telewizji, i niewiele jest takich programów - czyli to, że jesteśmy na żywo. Tu i teraz. Musimy przedstawiać tematy aktualne, dotykać rzeczywistości, która jest jeszcze jak gorąca lawa - obrazowo porównywał prowadzący. A Dorota Wellman dodawała, że oni sami - jako prowadzący - oczekują po programie historii "prawdziwych ludzi, opowiedzianych przez prawdziwych bohaterów".

Niespodzianki na 20. urodziny "Dzień dobry TVN"

"Dzień dobry TVN" od dwóch dekad jest nieodłączną częścią poranka, towarzyszem przy pierwszej kawie i niezastąpionym źródłem pozytywnej energii. Widzowie znajdują tu od lat tysiące ciekawych rozmów, setki kulinarnych przepisów, pamiętne występy artystów - i to tych już znanych, jak i debiutujących -, a do tego poruszające materiały reporterskie oraz wyjątkowe osobowości prowadzących.

Oficjalne obchody urodzinowego sezonu zaczną się już 3 września. To tego dnia w 2005 roku na antenie TVN wyemitowano pierwszy odcinek programu. Program poprowadzą z Sopotu Sandra Hajduk-Popińska i Maciej Dowbor. Święto ma trwać cały dzień - również w innych programach TVN pojawią się prowadzący DDTVN, by wspólnie z widzami i innymi gwiazdami świętować wyjątkowe urodziny. 7 września gospodarzami wydania będą wszyscy obecni gospodarze formatu: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński, Sandra Hajduk-Popińska i Maciej Dowbor. Na ten dzień zaplanowano również wydarzenie-niespodziankę dla fanów programu.

Ale to nie wszystkie niespodzianki. W roli prowadzących w specjalnych wydaniach programu we wrześniu i październiku pojawią się wyjątkowi goście - między innymi Kinga Rusin, Bartosz Węglarczyk, Anna Kalczyńska, Olivier Janiak, Wojciech Jagielski i inni. - Chcemy zobaczyć, co się u nich wydarzyło przez te lata - mówiła w środę na czerwonym dywanie przy prezentacji jesiennej ramówki TVN Dorota Wellman.

"Dzień dobry TVN" zaprasza codziennie już od godz. godz. 7:45. Stacja TVN i portal tvn24.pl są częścią Warner Bros. Discovery.