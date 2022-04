Benedict Cumberbatch przyjmie ukraińskich uchodźców pod swój dach. Rodzina jest już w drodze

Promując w Londynie swój najnowszy film, Benedict Cumberbatch powiedział przy okazji, że lada dzień do jego domu przybędzie rodzina, której udało się uciec z okupowanej części Ukrainy. – Ludzie robią niesamowicie dużo, przepełnia mnie to dumą. Jestem dumny z naszego kraju i z tego, ile dobra jest w stanie wykrzesać z siebie człowiek – mówił aktor.

Cumberbatch przyznał ponadto, że pomógł finansowo kilku ukraińskim rodzinom, które na stałe mieszkają w Wielkiej Brytanii i chciały przyjąć do siebie krewnych uciekających przed wojną. – Ludzie robią niesamowicie dużo, przepełnia mnie to dumą. Jestem dumny z naszego kraju i z tego, ile dobra jest w stanie wykrzesać z siebie człowiek" – mówił aktor.

Zachęcał przy tym pomagających do szukania dodatkowego wsparcia, by wzmocnić podejmowane wysiłki. I zaznaczył, że wciąż jeszcze wiele jest do zrobienia. Sam działa we współpracy z organizacją charytatywną Refugees at Home. Nie tylko uzupełnia ona działania rządu, ale też zapewnia pomoc psychologiczną uchodźcom, którzy doświadczyli traumy. – Jakkolwiek delikatni, hojni i otwarci jesteśmy jako gospodarze, nie dysponujemy niezbędnymi do radzenia sobie z tym umiejętnościami i wiedzą profesjonalistów – podkreślił Cumberbatch.