Pisarz Radek Rak ma nowotwór. Opublikował wpis i zdjęcie

"Ludzie oczekują, że powiem coś odkrywczego, a ja mówię, że Mikusia trzeba odrobaczyć" Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Moi drodzy, musiałem odwołać wszystkie spotkania w najbliższym czasie, zarówno te w bibliotekach, jak i na targach książki, festiwalach i konwentach. Przepraszam też, jeśli komuś nie odpisywałem na wiadomości. Niebawem czeka mnie dłuższe leczenie. W moim ciele nie ma miejsca na dwa raki i jeden będzie musiał się wynieść (i to nie ja). Trzymajcie się ciepło i badajcie regularnie, nawet jeśli prowadzicie stosunkowo zdrowy tryb życia" - napisał na Instagramie. Dodał, że premiera trzeciej "Agli" odbędzie się 12 września bez żadnych zmian. "Kończę kolejną powieść i niebawem zacznę jeszcze jedną" - napisał.

W TVN24+ CZYTAJ ROZMOWĘ JUSTYNY SUCHECKIEJ Z RADOSŁAWEM RAKIEM

We wpisie zamieścił też zdjęcie, na którym trzyma pluszowego raka. Napisał, że przedstawia ono "epicką walkę z rakiem".

Kim jest Radek Rak

Urodzony w 1987 roku Radek Rak pochodzi z Dębicy na Podkarpaciu. To pisarz fantastyki i lekarz weterynarii. W 2020 roku otrzymał prestiżową Literacką Nagrodę Nike za "Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli".

W 2017 roku za "Puste niebo" został nagrodzony Złotym Wyróżnieniem w Nagrodzie Literackiej imienia Jerzego Żuławskiego i był nominowany do Nagrody imienia Janusza A. Zajdla.

Zadebiutował w 2014 roku powieścią "Kocham Cię, Lilith". Do tej pory wydał cztery powieści.

OGLĄDAJ: TVN24 HD