Paweł Pawlikowski przewodniczącym tegorocznej komisji oscarowej

Nominowany do Oscara za reżyserię "Zimnej wojny" (2019 r.) Paweł Pawlikowski został wybrany na przewodniczącego tegorocznej komisji oscarowej. Pawlikowski jest również współtwórcą "Idy", która w 2015 roku zdobyła pierwszego dla polskiej kinematografii Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny (obecnie ta kategoria to najlepszy film międzynarodowy). Co to znaczy? Chodzi o to, że chociaż statuetkę w tej kategorii odbiera najczęściej reżyser, to oficjalnie nagroda trafia do kinematografii kraju, którego była kandydatem.