Paul Di'Anno - "ikona heavy metalu"

Paul Andrews, znany fanom ciężkiego rocka pod pseudonimem scenicznym Paul Di’Anno, urodził się 17 maja 1958 roku we wschodnim Londynie. Występował na scenie niemal pół wieku. Najbardziej znany był z występów z gigantem heavy metalu - zespołem Iron Maiden. Śpiewał na pierwszych dwóch albumach, które nadały tempa wielkiej światowej karierze grupy - "Iron Maiden" i "Killers". "Dzięki ponadczasowym hitom, takim jak 'Iron Maiden', 'Remember Tomorrow', 'Running Free', 'Phantom of the Opera', 'Killers', 'Wratchild', 'Murders in the Rue Morgue', 'Purgatory' itp., mieli wpływ na wielu muzyków i wiele zespołów, byli też odpowiedzialni za powstanie lub rozwój wielu podgatunków w muzyce metalowej" - czytamy na oficjalnej stronie zmarłego muzyka.