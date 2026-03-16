Wzruszające wspomnienie zmarłych artystów na oscarowej gali

Oscary 2026. Aktorzy złożyli hołd zmarłym gwiazdom

Poza wręczeniem Oscarów, tradycyjnie w trakcie uroczystości upamiętniono twórców, którzy odeszli w ciągu ostatniego roku. Znaleźli się wśród nich Rob Reiner, Michele Singer Reiner, Béla Tarr, Diane Keaton, Robert Duvall, Catherine O’Hara, Claudia Cardinale, Robert Benton, Terence Stamp, Val Kilmer, Michael Madsen, Frederick Wiseman oraz Udo Kier. Osobne wspomnienie w sekcji In Memoriam poświęcono m.in. zmarłemu we wrześniu 2025 roku Robertowi Redfordowi, laureatowi honorowego Oscara i statuetki za reżyserię "Zwyczajnych ludzi". Jego osiągnięcia przypomniała Barbra Streisand.

- "Tacy byliśmy" uważany jest dziś za klasyczny film o miłości, ale opowiada także o mrocznym czasie w naszej historii, przełomie lat 40. i 50., gdy ludzie donosili na siebie nawzajem, to film o braku lojalności. Bob miał silny kręgosłup moralny, walczył o wolność prasy, o środowisko naturalne (...) Był intelektualnym kowbojem, tak go nazywałam. Przecierał własne szlaki - wspomniała. Następnie Streisand zaśpiewała fragment piosenki "The Way We Were" z filmu "Tacy byliśmy".

Wspomnienie Roberta Redforda podczas oscarowej gali Źródło: PAP/EPA/CHRIS TORRES

Niemal bezprecedensowy hołd

Reżysera, producenta i aktora Roba Reinera i jego żonę Michele, którzy zostali zamordowani w grudniu 2025 roku wspominał ze sceny aktor Billy Crystal. - Filmy mojego przyjaciela Roba będą trwać wiecznie, ponieważ opowiadały o tym, co nas śmieszy i wzrusza, i o tym, do czego dążymy: w jego oczach byliśmy znacznie lepsi, znacznie milsi, znacznie zabawniejsi i znacznie bardziej ludzcy - powiedział Crystal, który wystąpił w jednym z najbardziej znanych filmów Reinera, "Kiedy Harry poznał Sally".

W pewnym momencie do Crystala dołączyło kilkunastu aktorów, którzy grali w filmach Reinera, od "Narzeczonej dla księcia" do "Ludzi honoru". Na scenie pojawili się m.in.: Meg Ryan, Christopher Guest, Michael McKean, Kathy Bates, Kiefer Sutherland, Demi Moore, Jerry O’Connell, Annette Benning, Mandy Patinkin, Fred Savage i Cary Elwes. Artyści trzymali się za ręce stojąc przed publicznością, następnie odwrócili się w stronę fotografii Roba i Michele Reinerów.

Wspomnienie Roba Reinera i jego żony Michele Singer Reiner podczas oscarowej gali Źródło: PAP/EPA/CHRIS TORRES

"Hołd złożony Reinerowi był niemal bezprecedensowy" - zauważył Reuters. Agencja przypomina też tragiczne okoliczności śmierci 78-letniego artysty i jego żony - o zabójstwo swoich rodziców oskarżony jest ich syn, Nick Reiner, który nie przyznaje się do winy. Mężczyźnie grozi kara śmierci.

Diane Keaton i piosenka harcerska

Rachel McAdams, która wystąpiła u boku Diane Keaton w "Rodzinnym domu wariatów", w niedzielę opowiedziała o pracy na planie ze zmarłą 11 października 2025 roku aktorką. - Przez ponad 50 lat promieniała na ekranie i pozostawiła niezatarty ślad. Uwierzcie mi, gdy mówię, że nie ma aktorki z mojego pokolenia, która nie inspirowałaby się i nie fascynowała jej absolutną wyjątkowością - mówiła McAdams o laureatce Oscara za rolę w "Annie Hall".

McAdams przytoczyła słowa piosenki harcerskiej, którą Keaton miała śpiewać w przerwach między zdjęciami na planie. "Znajduj nowych przyjaciół, ale nie zapominaj o starych". Utwór "bardzo pasował" do Keaton - zaznaczyła aktorka.

