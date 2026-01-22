Artykuł jest aktualizowany na bieżąco. Więcej informacji wkrótce.
96. ceremonia wręczenia Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej (AMPAS, znana również jako amerykańska Akademia Filmowa) coraz bliżej. W czwartek ogłoszono listę nominowanych filmów, aktorek, aktorów, reżyserek, reżyserów i innych twórców filmowych, którą przedstawili aktorzy Danielle Brooks i Lewis Pullman.
Film "Grzesznicy" Ryana Cooglera ustanowił nowy rekord w największej liczbie nominacji. Otrzymał ich 16, w tym w kategorii najlepszy film. Tym samym wyprzedził dotychczasowych rekordzistów, nominowanych 14-krotnie: "Wszystko o Ewie" (1950), "Titanic" (1997) i "La La Land" (2016).
98. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 15 marca w Los Angeles, a jej gospodarzem po raz drugi z rzędu będzie Conan O'Brien.
Najlepszy film
- "Bugonia"
- "F1: Film"
- "Frankenstein"
- "Hamnet"
- "Wielki Marty"
- "Jedna bitwa po drugiej"
- "Tajny agent"
- "Wartość sentymentalna"
- "Grzesznicy"
- "Sny o pociągach"
Najlepsza reżyseria
- Chloe Zhao
- Josh Safdie
- Paul Thomas Anderson
- Joachim Trier
- Ryan Coogler
Najlepsza aktorka w roli głównej
- Jessie Buckley
- Rose Byrne
- Kate Hudson
- Renate Reinsve
- Emma Stone
Najlepszy aktor w roli głównej
- Timothee Chalamet
- Leonardo Di Caprio
- Ethan Hawke
- Michael B. Jordan
- Wagner Moura
Najlepsza aktorka w roli drugoplanowej
- Elle Fanning
- Inga Ibsdotter Lilleaas
- Amy Madigan
- Wunmi Mosaku
- Teyana Taylor
Najlepszy aktor w roli drugoplanowej
- Benicio Del Toro
- Jacob Elordi
- Delroy Lindo
- Sean Penn
- Stellan Skarsgard
Najlepszy scenariusz adaptowany
- "Bugonia"
- "Frankenstein"
- "Hamnet"
- "Jedna bitwa po drugiej"
- "Sny o pociągach"
Najlepszy scenariusz oryginalny
- "Blue Moon"
- "To był zwykły przypadek"
- "Wielki Marty"
- "Wartość sentymentalna"
- "Grzesznicy"
Najlepszy film międzynarodowy
- "Tajny agent"
- "To był zwykły przypadek"
- "Wartość sentymentalna"
- "Sirat"
- "Głos Hind Rajab"
Najlepszy aktorski film krótkometrażowy
- "Butchers Stain"
- "A Friend Of Dorothy"
- "The Singers"
- "Two People Exchanging Saliva"
- "Jane Austen’s Period Drama"
Najlepszy krótkometrażowy film animowany
- "Butterfly"
- "Forevergreen"
- "The Girl Who Cried Pearls"
- "Retirement Plan"
- "The Three Sisters"
Najlepszy pełnometrażowy film animowany
- "Arco"
- "Elio"
- "K-popowe łowczynie demonów"
- "Mała Amelia"
- "Zwierzogród 2"
Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny
- "Prawo Alabamy"
- "Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle"
- "Cięcie skał"
- "Pan Nikt kontra Putin"
- "Idealna sąsiadka"
Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny
- "Wszystkie puste pokoje"
- "Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud"
- "Children No More: Were and Are Gone"
- "The Devil Is Busy"
- "Perfectly a Strangeness"
Najlepszy casting
- "Hamnet"
- "Wielki Marty"
- "Grzesznicy"
- "Tajny agent"
- "Jedna bitwa po drugiej"
Najlepsza muzyka do filmu
- Ludwig Göransson "Grzesznicy"
- Jonny Greenwood "Jedna bitwa po drugiej"
- Max Richter "Hamnet"
- Alexandre Desplat "Frankenstein"
- Jerskin Fendrix "Bugonia"
Najlepsza piosenka
- "Dear Me" z filmu "Diane Warren: Relentless"
- "Golden" z filmu "K-popowe łowczynie demonów"
- "I Lied To You" z filmu "Grzesznicy"
- "Sweet Dreams Of Joy" z filmu "Viva Verdi!"
- "Train Dreams" z filmu "Sny o pociągach"
Najlepszy dźwięk
- "F1: Film"
- "Frankenstein"
- "Jedna bitwa po drugiej"
- "Grzesznicy"
- "Sirat"
Najlepsze zdjęcia
- "Frankenstein"
- "Wielki Marty"
- "Jedna bitwa po drugiej"
- "Grzesznicy"
- "Sny o pociągach"
Najlepszy montaż
- "F1: Film"
- "Wielki Marty"
- "Jedna bitwa po drugiej"
- "Grzesznicy"
- "Wartość sentymentalna"
Najlepsza scenografia
- "Frankenstein"
- "Hamnet"
- "Wielki Marty"
- "Jedna bitwa po drugiej"
- "Grzesznicy"
Najlepsza charakteryzacja
- "Frankenstein"
- "Kokuho"
- "Grzesznicy"
- "Smashing Machine"
- "Brzydka siostra"
Najlepsze kostiumy
- "Avatar: Ogień i popiół"
- "Hamnet"
- "Frankenstein"
- "Grzesznicy"
- "Wielki Marty"
Najlepsze efekty wizualne
- "Avatar: Ogień i popiół"
- "F1: Film"
- "Jurassic World: Odrodzenie"
- "Zaginiony autokar"
- "Grzesznicy"
