96. ceremonia wręczenia Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej (AMPAS, znana również jako amerykańska Akademia Filmowa) coraz bliżej. W czwartek ogłoszono listę nominowanych filmów, aktorek, aktorów, reżyserek, reżyserów i innych twórców filmowych, którą przedstawili aktorzy Danielle Brooks i Lewis Pullman.

Film "Grzesznicy" Ryana Cooglera ustanowił nowy rekord w największej liczbie nominacji. Otrzymał ich 16, w tym w kategorii najlepszy film. Tym samym wyprzedził dotychczasowych rekordzistów, nominowanych 14-krotnie: "Wszystko o Ewie" (1950), "Titanic" (1997) i "La La Land" (2016).

98. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 15 marca w Los Angeles, a jej gospodarzem po raz drugi z rzędu będzie Conan O'Brien.

Najlepszy film

"Bugonia"

"F1: Film"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Wielki Marty"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Tajny agent"

"Wartość sentymentalna"

"Grzesznicy"

"Sny o pociągach"

Najlepsza reżyseria

Chloe Zhao

Josh Safdie

Paul Thomas Anderson

Joachim Trier

Ryan Coogler

Najlepsza aktorka w roli głównej

Jessie Buckley

Rose Byrne

Kate Hudson

Renate Reinsve

Emma Stone

Najlepszy aktor w roli głównej

Timothee Chalamet

Leonardo Di Caprio

Ethan Hawke

Michael B. Jordan

Wagner Moura

Najlepsza aktorka w roli drugoplanowej

Elle Fanning

Inga Ibsdotter Lilleaas

Amy Madigan

Wunmi Mosaku

Teyana Taylor

Najlepszy aktor w roli drugoplanowej

Benicio Del Toro

Jacob Elordi

Delroy Lindo

Sean Penn

Stellan Skarsgard

Najlepszy scenariusz adaptowany

"Bugonia"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Sny o pociągach"

Najlepszy scenariusz oryginalny

"Blue Moon"

"To był zwykły przypadek"

"Wielki Marty"

"Wartość sentymentalna"

"Grzesznicy"

Najlepszy film międzynarodowy

"Tajny agent"

"To był zwykły przypadek"

"Wartość sentymentalna"

"Sirat"

"Głos Hind Rajab"

Najlepszy aktorski film krótkometrażowy

"Butchers Stain"

"A Friend Of Dorothy"

"The Singers"

"Two People Exchanging Saliva"

"Jane Austen’s Period Drama"

Najlepszy krótkometrażowy film animowany

"Butterfly"

"Forevergreen"

"The Girl Who Cried Pearls"

"Retirement Plan"

"The Three Sisters"

Najlepszy pełnometrażowy film animowany

"Arco"

"Elio"

"K-popowe łowczynie demonów"

"Mała Amelia"

"Zwierzogród 2"

Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny

"Prawo Alabamy"

"Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle"

"Cięcie skał"

"Pan Nikt kontra Putin"

"Idealna sąsiadka"

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny

"Wszystkie puste pokoje"

"Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud"

"Children No More: Were and Are Gone"

"The Devil Is Busy"

"Perfectly a Strangeness"

Najlepszy casting

"Hamnet"

"Wielki Marty"

"Grzesznicy"

"Tajny agent"

"Jedna bitwa po drugiej"

Najlepsza muzyka do filmu

Ludwig Göransson "Grzesznicy"

Jonny Greenwood "Jedna bitwa po drugiej"

Max Richter "Hamnet"

Alexandre Desplat "Frankenstein"

Jerskin Fendrix "Bugonia"

Najlepsza piosenka

"Dear Me" z filmu "Diane Warren: Relentless"

"Golden" z filmu "K-popowe łowczynie demonów"

"I Lied To You" z filmu "Grzesznicy"

"Sweet Dreams Of Joy" z filmu "Viva Verdi!"

"Train Dreams" z filmu "Sny o pociągach"

Najlepszy dźwięk

"F1: Film"

"Frankenstein"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Grzesznicy"

"Sirat"

Najlepsze zdjęcia

"Frankenstein"

"Wielki Marty"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Grzesznicy"

"Sny o pociągach"

Najlepszy montaż

"F1: Film"

"Wielki Marty"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Grzesznicy"

"Wartość sentymentalna"

Najlepsza scenografia

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Wielki Marty"

"Jedna bitwa po drugiej"

"Grzesznicy"

Najlepsza charakteryzacja

"Frankenstein"

"Kokuho"

"Grzesznicy"

"Smashing Machine"

"Brzydka siostra"

Najlepsze kostiumy

"Avatar: Ogień i popiół"

"Hamnet"

"Frankenstein"

"Grzesznicy"

"Wielki Marty"

Najlepsze efekty wizualne

"Avatar: Ogień i popiół"

"F1: Film"

"Jurassic World: Odrodzenie"

"Zaginiony autokar"

"Grzesznicy"