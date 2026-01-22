Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Oscary 2026. "Grzesznicy" z historycznym wynikiem

|
Oscary 2026
"Grzesznicy", reż. Ryan Coogler
Źródło: Warner Bros. Pictures
Amerykańska Akademia Filmowa w czwartek ogłosiła nominowanych do 98. Nagród Akademii, czyli Oscarów. Film "Grzesznicy" Ryana Cooglera ustanowił nowy rekord w największej liczbie nominacji. Otrzymał ich 16, w tym w kategorii najlepszy film.

Artykuł jest aktualizowany na bieżąco. Więcej informacji wkrótce.

96. ceremonia wręczenia Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej (AMPAS, znana również jako amerykańska Akademia Filmowa) coraz bliżej. W czwartek ogłoszono listę nominowanych filmów, aktorek, aktorów, reżyserek, reżyserów i innych twórców filmowych, którą przedstawili aktorzy Danielle Brooks i Lewis Pullman.

Film "Grzesznicy" Ryana Cooglera ustanowił nowy rekord w największej liczbie nominacji. Otrzymał ich 16, w tym w kategorii najlepszy film. Tym samym wyprzedził dotychczasowych rekordzistów, nominowanych 14-krotnie: "Wszystko o Ewie" (1950), "Titanic" (1997) i "La La Land" (2016).

98. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 15 marca w Los Angeles, a jej gospodarzem po raz drugi z rzędu będzie Conan O'Brien.

Najlepszy film 

  • "Bugonia"
  • "F1: Film"
  • "Frankenstein"
  • "Hamnet"
  • "Wielki Marty"
  • "Jedna bitwa po drugiej"
  • "Tajny agent"
  • "Wartość sentymentalna"
  • "Grzesznicy"
  • "Sny o pociągach"
Czy jest jeszcze nadzieja dla świata? Ten film nie pozostawia złudzeń
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czy jest jeszcze nadzieja dla świata? Ten film nie pozostawia złudzeń

"WYBÓR WRONY"

Najlepsza reżyseria

  • Chloe Zhao
  • Josh Safdie
  • Paul Thomas Anderson
  • Joachim Trier
  • Ryan Coogler
Zwiastun filmu "Wartość sentymentalna"
Zwiastun filmu "Wartość sentymentalna"
Źródło: Neon/M2 Films

Najlepsza aktorka w roli głównej

  • Jessie Buckley
  • Rose Byrne
  • Kate Hudson
  • Renate Reinsve
  • Emma Stone

Najlepszy aktor w roli głównej

  • Timothee Chalamet
  • Leonardo Di Caprio
  • Ethan Hawke
  • Michael B. Jordan
  • Wagner Moura
Groteskowo przyjemny i boleśnie precyzyjny portret współczesności. DiCaprio w roli życia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Groteskowo przyjemny i boleśnie precyzyjny portret współczesności. DiCaprio w roli życia

Wybór Wrony

Najlepsza aktorka w roli drugoplanowej

  • Elle Fanning
  • Inga Ibsdotter Lilleaas
  • Amy Madigan
  • Wunmi Mosaku
  • Teyana Taylor

Najlepszy aktor w roli drugoplanowej

  • Benicio Del Toro
  • Jacob Elordi
  • Delroy Lindo
  • Sean Penn
  • Stellan Skarsgard

Najlepszy scenariusz adaptowany

  • "Bugonia"
  • "Frankenstein"
  • "Hamnet"
  • "Jedna bitwa po drugiej"
  • "Sny o pociągach"
"Bugonia" reż. Yorgos Lanthimos - zwiastun
Źródło: United International Pictures

Najlepszy scenariusz oryginalny

  • "Blue Moon"
  • "To był zwykły przypadek"
  • "Wielki Marty"
  • "Wartość sentymentalna"
  • "Grzesznicy"

Najlepszy film międzynarodowy

  • "Tajny agent"
  • "To był zwykły przypadek"
  • "Wartość sentymentalna"
  • "Sirat"
  • "Głos Hind Rajab"
"Sirât" reż. Óliver Laxe
Źródło: Festival de Cannes 2025

Najlepszy aktorski film krótkometrażowy

  • "Butchers Stain"
  • "A Friend Of Dorothy"
  • "The Singers"
  • "Two People Exchanging Saliva"
  • "Jane Austen’s Period Drama"

Najlepszy krótkometrażowy film animowany

  • "Butterfly"
  • "Forevergreen"
  • "The Girl Who Cried Pearls"
  • "Retirement Plan"
  • "The Three Sisters"

Najlepszy pełnometrażowy film animowany

  • "Arco"
  • "Elio"
  • "K-popowe łowczynie demonów"
  • "Mała Amelia" 
  • "Zwierzogród 2" 

Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny

  • "Prawo Alabamy"
  • "Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle"
  • "Cięcie skał"
  • "Pan Nikt kontra Putin"
  • "Idealna sąsiadka"

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny

  • "Wszystkie puste pokoje"
  • "Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud" 
  • "Children No More: Were and Are Gone"
  • "The Devil Is Busy"
  • "Perfectly a Strangeness" 

Najlepszy casting

  • "Hamnet"
  • "Wielki Marty"
  • "Grzesznicy"
  • "Tajny agent"
  • "Jedna bitwa po drugiej"
"Hamnet" reż. Chloé Zhao
Źródło: United International Pictures

Najlepsza muzyka do filmu

  • Ludwig Göransson "Grzesznicy"
  • Jonny Greenwood "Jedna bitwa po drugiej"
  • Max Richter "Hamnet"
  • Alexandre Desplat "Frankenstein"
  • Jerskin Fendrix "Bugonia"

Najlepsza piosenka 

  • "Dear Me" z filmu "Diane Warren: Relentless"
  • "Golden" z filmu "K-popowe łowczynie demonów"
  • "I Lied To You" z filmu "Grzesznicy"
  • "Sweet Dreams Of Joy" z filmu "Viva Verdi!"
  • "Train Dreams" z filmu "Sny o pociągach"

Najlepszy dźwięk

  • "F1: Film"
  • "Frankenstein"
  • "Jedna bitwa po drugiej"
  • "Grzesznicy"
  • "Sirat"
Brad Pitt, bolidy i niezdrowa rywalizacja. Spektakularny "F1: Film" w kinach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Brad Pitt, bolidy i niezdrowa rywalizacja. Spektakularny "F1: Film" w kinach

"Wybór Wrony"

Najlepsze zdjęcia 

  • "Frankenstein"
  • "Wielki Marty"
  • "Jedna bitwa po drugiej"
  • "Grzesznicy"
  • "Sny o pociągach"

Najlepszy montaż

  • "F1: Film"
  • "Wielki Marty"
  • "Jedna bitwa po drugiej"
  • "Grzesznicy"
  • "Wartość sentymentalna"

Najlepsza scenografia

  • "Frankenstein"
  • "Hamnet"
  • "Wielki Marty"
  • "Jedna bitwa po drugiej"
  • "Grzesznicy"

Najlepsza charakteryzacja

  • "Frankenstein"
  • "Kokuho"
  • "Grzesznicy"
  • "Smashing Machine"
  • "Brzydka siostra"
"Wielki Marty" reż. Josh Safdie
Źródło: Monolith Films

Najlepsze kostiumy

  • "Avatar: Ogień i popiół"
  • "Hamnet"
  • "Frankenstein"
  • "Grzesznicy"
  • "Wielki Marty"

Najlepsze efekty wizualne

  • "Avatar: Ogień i popiół"
  • "F1: Film"
  • "Jurassic World: Odrodzenie"
  • "Zaginiony autokar" 
  • "Grzesznicy"

Autorka/Autor: Tomasz-Marcin Wrona

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
OscaryHollywoodFilmKino
Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Dziecko zatruło się czadem, na terapię wożono je 70 kilometrów. Jest stanowisko NFZ
Kraków
Karol Nawrocki w Davos
Nawrocki: niebawem spotkam się z Zełenskim
Polska
Urszula Brzezińska-Hołownia
Hołownia o odejściu żony z wojska. "W naszym życiu przyszedł taki czas"
Polska
Do wypadku doszło w środę
Zjeżdżał na "jabłuszku", uderzył w drzewo. 12-latek w poważnym stanie
Lublin
Policjanci zatrzymali 27-latka i zabezpieczyli niemal cztery kilogramy różnego rodzaju narkotyków
Przy sobie miał narkotyki, w mieszkaniu znaleźli kolejne. W sumie niemal cztery kilogramy
Katowice
Prognoza skumulowanej sumy opadów do poniedziałku rano 26 stycznia wg modelu Swiss
Zwrot w pogodzie. Czego się spodziewać
METEO
Sąd skazał Klaudię G., oskarżoną o zagłodzenie swojej trzyletniej córki Emilki na dziewięć lat więzienia
Trzyletnia Emilka umierała w cierpieniu. Matka skazana
WARSZAWA
Donald Trump
Sektor "w stanie embrionalnym". Eksperci o zachciance Trumpa
BIZNES
Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk
Prokurator krajowy: w biurach byłych rzeczników dyscyplinarnych zabezpieczono akta 120 spraw
Polska
shutterstock_1124040335
"Fala rosnących cen uderza w rynki"
BIZNES
Policjanci już wiedzą kim jest niecierpliwa pasażerka
Chciała, żeby kierowca zignorował światła. Wyciągnęła "policyjną legitymację"
Poznań
Lady Gaga
Pieniądze od Lady Gagi trafią do Polski. Dwie polskie fundacje wybrane
Świat
Nowa procedura adopcyjna w schronisku na Paluchu (zdjęcie ilustracyjne)
Kontrolerzy pojawią się w schroniskach dla zwierząt
WARSZAWA
Turzanska, Szczerbowski, Włodarski
Polacy wśród nominowanych do Oscarów
Kultura i styl
Kokpit samolotu, zdjęcie ilustracyjne
Prokuratura: udawał pilota, by latać za darmo. Grozi mu 20 lat więzienia
Świat
imageTitle
"Mam lekką infekcję, chciałam po prostu wrócić do formy"
EUROSPORT
in vitro ivf shutterstock_1062192692
Efekty są, pieniędzy brakuje. Lekarze apelują o 800 milionów złotych
Zdrowie
Elektrownia atomowa Kashiwazaki-Kariwa
Alarm w największej elektrowni atomowej. Wstrzymano uruchamianie
BIZNES
Karol Nawrocki
"Byłem, a nie podpisałem". Nawrocki i Tusk o inicjatywie Trumpa i współpracy
Polska
Zwłoki kobiety znaleziono w śnieżnej zaspie (zdj. ilustracyjne)
Ciało zaginionej kobiety znaleźli w zaspie
WARSZAWA
Ataki hakerskie
Myśleli, że to "zwykła usterka". O ataku hakerów dowiedzieli się od policjantów
Olsztyn
Hiszpania. 21 stycznia. Zawieszony ruch na jednej z linii kolejowych w Katalonii.
Znów wypadek pociągu w Hiszpanii. Są ranni
Świat
Tragedia w Chełmnie
Cztery osoby zatruły się czadem. Kominiarz przyznał się do braku kontroli
Kujawsko-Pomorskie
Kiosk przy ulicy Pachońskiego w Krakowie
Budka z bułkami, na której są dwie tablice rejestracyjne. Zyskała miano "patokiosku"
Kraków
Ogrodzenie na granicy Łotwy z Rosją
"Wzmożona aktywność" dronów nad polsko-białoruską granicą. Komunikat wojska
Polska
Mark Rutte podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos
"Możemy to zrobić dość szybko". Szef NATO o Grenlandii
Świat
Konferencja WOŚP
To lekcja "solidarności, odpowiedzialności, pomocy". TVN gra z WOŚP
WOŚP 2026
32. Finał WOŚP
Padnie kolejny rekord? Tyle już zebrano na tegoroczny Finał
WOŚP 2026
Jeff Bezos
Jeff Bezos z nowym projektem. Elon Musk zagrożony
BIZNES
Kobiety są tak samo dobre w chirurgii jak mężczyźni
Zamiast przeszczepów nerek robią botoks. Bo miały dość walenia głową w mur
Zuzanna Kuffel
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica