Mieli problemy z wizą, przebierali się w toalecie. Do domu wrócą z Oscarem

Twórcy "In the Shadow of the Cypress", nagrodzonego Oscarem animowanego filmu krótkometrażowego, ledwie zdążyli na galę rozdania nagród. Pochodząca z Iranu para miała problemy z uzyskaniem wizy. Choć Shirin Sohani i Hossein Molayemi starali się o to od blisko dwóch miesięcy, jeszcze na dzień przed imprezą wciąż nie posiadali odpowiednich dokumentów. Na podróż zezwolono im w ostatniej chwili. W Los Angeles para wylądowała zaledwie trzy godziny przed startem ceremonii.

Ze względu na pośpiech małżeństwo nie dotarło nawet do hotelu. W uroczyste stroje reżyserzy musieli przebierać się w publicznej toalecie - opisuje BBC. - To cud - skwitował zawirowania związane z obecnością na gali Hossein Molayemi. - Jeszcze wczoraj nie mieliśmy wiz. Byliśmy tak rozczarowani. Dziś jesteśmy tutaj, to prawdziwy zaszczyt - powiedziała ze sceny jego żona i współreżyserka "In the Shadow of the Cypress" Shirin Sohani.