Wraca Orange Warsaw Festival. Kto zagra w stolicy?

Orange Warsaw Festival wraca po przerwie wymuszonej pandemią COVID-19. Organizator festiwalu ogłosił w piątek większość z listy gwiazd, które wystąpią na warszawskim Torze Wyścigów Konnych na Służewcu. Na początku czerwca do Warszawy przyjadą między innymi Florence + the Machine, Tyler, The Creator, Nas oraz Foals.

Orange Warsaw Festival powraca do muzycznego kalendarza stolicy. Już na początku czerwca do Warszawy przyjadą światowe sławy. Agencja Alter Art w piątek opublikowała komunikat, w którym ogłosiła większość gwiazd, które zagrają na Służewcu. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że organizatorzy postawili na twórców dobrze znanych, którzy zapewnią doskonałą rozrywkę. Na Orange Warsaw Festival 2022 przyjadą artyści, których Warszawa gościła podczas edycji z 2018 roku, czyli Florence + the Machine oraz Tyler, The Creator.

Florence + the Machine od 15 już lat jest jednym z najpopularniejszych zespołów indie-rockowych na świecie. Na koncie ma cztery krążki studyjne, a charyzmatyczna liderka grupy - Florence Welch - nie przestaje zachwycać swoich wiernych fanów. 13 maja ukaże się ich piąty album "Dance Fever", który Welch zapowiada jako odpowiedź na ponowny powrót do tego wszystkiego, czego brakowało jej w czasie pandemii: festiwalowego grania, klubowej zabawy. Grupa wydała już trzy single zapowiadający cały nowy materiał. Zespół wystąpi w sobotę 4 czerwca.

Florence Welch Matt Crossick/PA Wire/PAP/EPA

Czołówka światowego hip-hopu

Tyler, The Creator - czyli Tyler Gregory Okonma - to jeden z najpopularniejszych przedstawicieli kalifornijskiego hip-hopu. W dorobku ma pięć autorskich albumów studyjnych. Jako solista debiutował w wieku 18 lat krążkiem "Bastard" w 2009 roku.

Raper sam skomponował, napisał teksty i wyprodukował większość utworów w swojej twórczości. Na koncie ma między innymi nagrodę Gramy, nagrodę Brit, MTV Video Music Award, a jego ostatni krążek "Call Me If You Get Lost", który pojawił się w ubiegłym roku (jednym z współproducentów albumu był Jamie XX) uznany został przez międzynarodową krytykę, za jedną z najlepszych płyt 2021 roku. W Warszawie Tyler, The Creator zagra 3 czerwca.

Ale Kalifornijczyk nie jest jedynym światowej sławy raperem, który zaprezentuje się w stolicy. 3 czerwca wystąpi Nas - czyli Nasir bin Olu Dara Jones. 48-letni nowojorczyk uznawany jest jednego z najbardziej wpływowych postaci współczesnego hip-hopu. Od ponad 30 lat Nas utrzymuje się w czołówce najlepszych raperów wszech czasów. W ciągu kariery wydał 14 albumów studyjnych, z czego aż połowa pokryła się platyną bądź wielokrotną platyną.

W sobotę - 4 czerwca - zagra Stormzy, czyli jeden z najzdolniejszych i najbardziej inspirujących przedstawicieli brytyjskiego hip hopu. Bo dla 28-latka muzyka jest równie ważna jak aktywna walka z nierównościami społecznymi. Stormy uznawany jest za klasyka grime’u. Jego debiutancki krążek "Gang Signs & Prayer" z 2017 roku, był pierwszym albumem grime, który znalazł się na pierwszym miejscu zestawienia UK Albums Chart.

Orange Warsaw Festival 2022 - bilety

Program warszawskiego festiwalu to nie tylko hip-hop. Bo nie zabraknie światowej sławy przedstawicieli innych gatunków. Wśród nich są: Foals, Charlie XCX oraz Sigrid. Polską scenę reprezentować będą miedzy innymi Żabson, który wystąpi razem z Young Igim, Szczyl oraz zespół Kacperczyk.

Alter Art poinformował, że do sprzedaży trafiły już bilety w regularnej cenie, które można kupić do 19 maja bądź do wyczerpania puli. Przypomniano również, że wszystkie bilety zakupione na dwie odwołane edycje imprezy (OWF 2020 i 2021) pozostają ważne na tegoroczną odsłonę festiwalu.

Orange Warsaw Festival 2022 odbędzie się 3 i 4 czerwca na Torze Wyścigów Konnych w Warszawie.

Autor:tmw/b

Źródło: tvn24.pl