Nie żyje dziennikarka Irena Eichler-Wieczorkowska. Przez lata była głosem Radiowej Dwójki

Irena Eichler-Wieczorkowska zmarła w wieku 80 lat, po długiej chorobie, o czym poinformowała Radiowa Dwójka.
Była niezwykłą osobowością, a jej głos towarzyszył słuchaczom audycji kulturalnych, literackich i publicystycznych przez wiele lat. Pracowała w dziale kultury zarówno Trzeciego, jak i później Drugiego Programu Polskiego Radia.
Za swoje osiągnięcia w 2004 roku została wyróżniona "radiowym Oscarem" - statuetką Złotego Mikrofonu przyznawaną przez Polskie Radio najwybitniejszym głosom polskiej radiofonii.
Autorka/Autor: zeb//mro
Źródło: Polskie Radio
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock