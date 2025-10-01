Nie żyje dziennikarka Irena Eichler-Wieczorkowska. Przez lata była głosem Radiowej Dwójki

Źródło: Shutterstock

Irena Eichler-Wieczorkowska zmarła w wieku 80 lat, po długiej chorobie, o czym poinformowała Radiowa Dwójka.

Była niezwykłą osobowością, a jej głos towarzyszył słuchaczom audycji kulturalnych, literackich i publicystycznych przez wiele lat. Pracowała w dziale kultury zarówno Trzeciego, jak i później Drugiego Programu Polskiego Radia.

Za swoje osiągnięcia w 2004 roku została wyróżniona "radiowym Oscarem" - statuetką Złotego Mikrofonu przyznawaną przez Polskie Radio najwybitniejszym głosom polskiej radiofonii.