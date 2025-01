Pełnoletność ma już za sobą, teraz dumnie wkracza w kolejną dekadę telewizyjnego życia. Oficjalnie to "Szkło kontaktowe", ale dla wiernych widzów to po prostu "Szkiełko". To tam celnie i zabawnie przebija się nadęty balon polskiej polityki. I tak od 20 lat. Materiał magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.