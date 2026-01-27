Logo strona główna
Kultura i styl

Neil Young w oryginalny sposób zaprotestował przeciw polityce Trumpa

Neil Young
Trump: Grenlandia to jest nasze terytorium
Źródło: TVN24
W proteście wobec działań Donalda Trumpa Neil Young udostępnił mieszkańcom Grenlandii roczny darmowy dostęp do swojej muzyki i filmów. "To oferta Pokoju i Miłości" - napisał. Muzyk już wcześniej podejmował różne działania, by wyrazić swój krytyczny stosunek do obecnej administracji USA.

"Mam nadzieję, że moja muzyka i moje filmy muzyczne złagodzą część nieuzasadnionego stresu i gróźb, których doświadczacie ze strony naszego niepopularnego i miejmy nadzieję tymczasowego rządu" - napisał Neil Young w oświadczeniu na swojej stronie internetowej Neil Young Archives, odnosząc się do administracji Donalda Trumpa. Strona oferuje dostęp do nagrań i innych artystycznych dokonań 80-letniego muzyka.

We wtorek Neil Young wykonał kolejny krok - ogłosił, że udostępnia swoją muzykę za darmo mieszkańcom Grenlandii. "Szczerze życzę wam, abyście mogli cieszyć się całą moją muzyką w waszym pięknym domu - Grenlandii. W najwyższej jakości. To oferta Pokoju i Miłości. Cała muzyka, którą stworzyłem w ciągu ostatnich 62 lat, jest do waszej dyspozycji. Możecie odnowić subskrypcję bezpłatnie, o ile jesteście na Grenlandii. Mamy nadzieję, że inne organizacje pójdą naszym śladem. KOCHAJCIE ZIEMIĘ" - napisał muzyk.

Namawia do bojkotu firmy Jeffa Bezosa

W październiku Young usunął swoją muzykę z platformy streamingowej Amazon Music. Jak wyjaśniał, zrobił to z powodu popierania przez prezesa Amazon, Jeffa Bezosa, prezydenta Donalda Trumpa, któremu przekazał on w 2024 roku milion dolarów na fundusz inauguracyjny - pisze "Guardian".

W tym tygodniu Young ponownie odniósł się do swojej decyzji w tej sprawie. "Amazon należy do Jeffa Bezosa, miliardera i sponsora prezydenta" - napisał. "Polityka międzynarodowa prezydenta i jego poparcie dla ICE [Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł - red.] uniemożliwiają mi ignorowanie jego działań. Jeśli czujesz to samo, zdecydowanie odradzam korzystanie z Amazon. Istnieje wiele sposobów na ominięcie Amazon i wspieranie Amerykanów i amerykańskich firm dostarczających te same produkty. Zrobiłem to ze swoją muzyką, a osoby, które jej szukają, mogą znaleźć ją w innych miejscach" - dodał.

Stwierdził również, że jego decyzja o usunięciu muzyki z serwisu "niestety zaszkodziła" jego wytwórni płytowej "w krótkiej perspektywie". "Ale myślę, że przesłanie, które wysyłam, jest ważne i jasne" - napisał.

Wcześniej w styczniu Young opublikował trzy wpisy, krytykując działania ICE w Minneapolis, w tym odnosząc się do sprawy zastrzelenia przez funkcjonariusza tych służb Renee Good. Young ocenił, że każdy ruch Trumpa "ma na celu budowanie niestabilności, aby mógł utrzymać się u władzy".

Young ogłosił niedawno swoją europejską trasę koncertową, która zacznie się w Kornwalii 17 czerwca.

Spór o Grenlandię

Amerykański prezydent zaczął wysuwać żądania wobec Grenlandii, która jest duńskim terytorium zależnym, od początku swojej drugiej kadencji w styczniu 2025 roku. Trump podkreśla, że wyspa jest kluczowa dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.

Przejęciu Grenlandii przez USA stanowczo sprzeciwiają się władze w Kopenhadze i Nuuk.

22 stycznia Trump wycofał się ze swojego żądania "prawa, tytułu i własności" do Grenlandii i stwierdził, że osiągnięto "ramy przyszłego porozumienia" z tym terytorium. Wycofał również groźbę nałożenia ceł na osiem krajów europejskich po tym, jak sojusznicy NATO wysłali wojska w odpowiedzi na groźbę Trumpa o zajęciu arktycznej wyspy siłą.

Źródło: Guardian, PAP, New York Times

Źródło zdjęcia głównego: Frazer Harrison/Getty Images

Neil Young
Martyna Nowosielska-Krassowska
Martyna Nowosielska-Krassowska
Dziennikarka tvn24.pl
