Gwiazdor pytany o życie uczuciowe. Pokazał swoje cztery partnerki

Piosenkarz Ne-Yo pokazał w mediach społecznościowych swoje cztery partnerki. Muzyk wcześniej przyznał, że żyje w związku poliamorycznym. "Powiedz coś miłego albo idź dalej ze swoim życiem. Tutaj jesteśmy szczęśliwi" - dodał.

Ne-Yo podzielił się na Instagramie kilkoma zdjęciami i nagraniami, na których widać cztery kobiety. "Skoro świat jest tak zaintrygowany, myślę, że powinienem odpowiednio przedstawić moje ukochane. Panie i panowie, przedstawiam moją piramidę" - napisał 8 marca, nie wyjaśniając co dokładnie oznacza słowo "piramida". Każdą z kobiet przedstawił z imienia i pseudonimu oraz oznaczył ich profile w mediach społecznościowych. "Powiedz coś miłego albo idź dalej ze swoim życiem. Tutaj jesteśmy szczęśliwi" - dodał, zwracając się do obserwatorów.

Ne-Yo w związku z czterema kobietami

Piosenkarz miesiąc wcześniej potwierdził, że jest w związku poliamorycznym, w programie "Rickey Smiley Morning Show". Wyznał wówczas także, że jest obecnie w związku z czterema kobietami, nie ujawniając jednak ich tożsamości. Z kolei w rozmowie z Real 92.3 Los Angeles wyjaśnił, że takie niekonwencjonalne życie miłosne ma swoje źródło w rozstaniu z byłą żoną. Od 2016 roku był bowiem w związku małżeńskim z Crystal Renay Williams, ale para rozwiodła się w 2023 roku.

- Po rozwodzie zdecydowałem, by więcej nikogo nie okłamywać. Zraniłem wiele osób, będąc nieuczciwym w sprawie rzeczy, w których mogłem być uczciwy - mówił. Dodał, że jedna z czterech kobiet była w jego życiu "trochę dłużej" niż pozostałe, aż pewnego wieczoru postanowił zabrać ją i pozostałą trójkę na wspólną kolację. - Dzięki Bogu wszyscy się dogadali. Czuję, że to dlatego, że poprowadziłem to uczciwie - stwierdził.

Ne-Yo wyznał, że cała piątka nie mieszka razem, ale blisko siebie. Każda z jego partnerek pełni we wspólnym życiu inną rolę, np. jedna robi obiad, a inna pranie. - To rodzina. To wspólnota, o to właśnie chodzi - chwalił się artysta.

Ne-Yo ma siedmioro dzieci

Ne-Yo ma łącznie siódemkę dzieci: synów w wieku 8 i 6 lat oraz 3-letnią córkę z byłą żoną, 14-letnią córkę i 13-letniego syna z byłą narzeczoną Monyettą Shaw-Carter oraz dwóch 2-letnich synów z Sade Jeneą Bagnerise. Jak przyznał, nie ukrywa przed nimi swoich obecnych związków.

Gdy artysta rozstał się z żoną, kobieta w internetowym wpisie oskarżyła go o zdrady z "wieloma kobietami" w trakcie ich małżeństwa. "Niedopowiedzeniem byłoby stwierdzenie, że mam złamane serce i jestem zniesmaczona (...). Mentalność narcyza. Nie będę dłużej okłamywać opinii publicznej ani udawać, że to jest coś, czym nie jest. Wybieram siebie, wybieram swoje szczęście, zdrowie i szacunek" - napisała w 2022 roku Crystal Renay Williams.

Ne-Yo, a właściwie Shaffer Chimere Smith, to urodzony w 1979 roku amerykański piosenkarz i autor tekstów piosenek. Do najbardziej znanych jego utworów należą m.in. "So Sick" czy "Closer". Tworzył z takimi artystami, jak Pitbull (np. "Time Of Our Lives") czy Rihanna (np. "Hate That I Love You") oraz David Guetta, Calvin Harris, 50 Cent czy Flo Rida. Jest zdobywcą trzech nagród Grammy.

