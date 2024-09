Naomi Campbell została objęta 5-letnim zakazem zarządzania organizacjami charytatywnymi w Anglii i Walii po tym, jak postępowanie w sprawie założonej przez nią organizacji "Fashion for Relief" wykazało, że środki zbierane na szczytne cele były wydatkowane w nieprawidłowy sposób. Podobne ograniczenia zastosowano w przypadku jeszcze dwóch innych członkiń kierownictwa "Fashion for Relief" - Bianki Hellmich i Veroniki Chou. W przypadku pierwszej z nich zakaz ma obowiązywać przez 9 lat, a w przypadku drugiej przez 4 lata.

Decyzje w sprawie zakazów wydał brytyjski organ nadzorczy - The Charity Commission. Reguluje on funkcjonowanie organizacji charytatywnych w kraju. Przeprowadzone przez niego postępowanie wykazało, że w latach 2016-2022 zaledwie 8,5 procenta środków "Fashion for Relief" miało zostać przekazanych na działalność charytatywną - pisze BBC. W toku dochodzenia odkryto nieautoryzowane wypłaty na rzecz Bianki Hellmich w wysokości 290 tysięcy funtów (równowartość ok. 1,5 mln złotych) oraz wydatki na luksusowe hotele, zabiegi spa, prywatną ochronę Naomi Campbell, a nawet papierosy.