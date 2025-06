Wokalista a-ha walczy z nieuleczalną chorobą. "Nie mam ochoty śpiewać"

Neurolog Jarosław Sławek o chorobie Parkinsona Źródło: TVN24

Fani muzyki na całym świecie znają go z takich przebojów, jak "Take On Me", "Hunting High and Low", "Summer Moved On", czy "The Sun Always Shines on T.V.". Wokalista i lider a-ha wyznał w wywiadzie opublikowanym na oficjalnej stronie grupy, że walczy z nieuleczalną chorobą. "Nie miałem problemu z zaakceptowaniem diagnozy. Z czasem wziąłem sobie do serca podejście mojego 94-letniego ojca do tego, jak organizm stopniowo się poddaje: 'używam tego, co działa'" - mówi Morten Haket w wywiadzie, który przeprowadził biograf a-ha Jan Omdahl.

Wokalista a-ha: nie mam ochoty śpiewać, a dla mnie to znak

Jak pisze Omdahl, muzyk wstrzymywał się z ogłoszeniem publicznie diagnozy "ze względu na potrzebę spokoju przy pracy". O jego stanie wiedzieli tylko najbliżsi. Jednak postanowił to zmienić. "Robię, co mogę, aby zapobiec pogorszeniu się stanu całego mojego organizmu. To trudna sztuka równowagi między przyjmowaniem leków a radzeniem sobie z ich skutkami ubocznymi" - mówi muzyk.

Obdarzony charakterystycznym i uwielbianym przez fanów głosem wokalista przyznaje, że ma z nim problemy, co jest "jednym z wielu powodów niepewności", co do dalszej przyszłości artystycznej. Zapytany wprost, czy może jeszcze śpiewać przyznaje, że nie wie. "Nie mam ochoty śpiewać, a dla mnie to znak. (...) nie spodziewam się, że będę w stanie osiągnąć pełną kontrolę techniczną. Pytanie brzmi, czy potrafię wyrazić siebie głosem. W obecnej sytuacji nie wchodzi to w grę. Ale nie wiem, czy będę w stanie to zrobić w pewnym momencie w przyszłości".

Czym jest choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona to choroba ośrodkowego układu nerwowego, która znana jest od stuleci. Po raz pierwszy opisano ją w 1817 roku. Na skutek zmian zwyrodnieniowych komórek nerwowych powoduje zaburzenia poruszania się, spowolnienie funkcji ruchowych, negatywnie wpływa również na zdrowie psychiczne i zdolność myślenia. Wraz z postępem choroby, pacjent odczuwa coraz więcej dolegliwości, które ograniczają jego sprawność ruchową, uniemożliwiając pracę, a z czasem, również najprostsze, codzienne czynności. Według szacunków na chorobę tę cierpi co najmniej 1 proc. osób w wieku powyżej 60 lat. W Polsce diagnozę taką jak Harket słyszy co roku co najmniej osiem tysięcy osób. Może się z nią zmagać nawet sto tysięcy dorosłych Polaków. Najczęściej dotyczy osób w podeszłym wieku. Zdarza się jednak, że ciepią na nią coraz młodsi. - Mój najmłodszy pacjent miał 25 lat - mówił w programie "Wstajesz i weekend" lekarz neurolog Jarosław Sławek.

Jak pisze biograf, Morten Harket przeszedł w 2024 roku dwie operacje mózgu w Stanach Zjednoczonych, polegające na wszczepieniu elektrod, co skutecznie zniwelowało wiele objawów choroby.

Morten Haket został zapytany, co chciałby powiedzieć fanom na całym świecie. "Nie martwcie się o mnie. Odnajdujcie siebie - to proces, który można odbywać na nowo każdego dnia. Bądźcie dobrzy dla natury, podstawy naszego istnienia i dbajcie o środowisko, na ile to ciągle jeszcze możliwe. Poświęćcie swoją energię i wysiłki na rozwiązywanie prawdziwych problemów, o mnie się troszczą inni" - mówi Morten Harket.

