Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

"Tak trudno jest stracić przyjaciela". Harry Styles o śmierci Liama Payne'a

Harry Styles
Harry Styles - nagranie archiwalne
Źródło: Reuters Archive
W najnowszym wywiadzie Harry Styles podzielił się emocjami, jakie towarzyszyły mu po śmierci Liama Payne'a, z którym przed laty występował w zespole One Direction. Muzyk przyznał, że zaczął inaczej patrzeć na swoje życie.

Harry Styles, w związku z piątkową premierą swojej nowej płyty, udzielił wywiadu popularnemu prezenterowi Zane'owi Lowe. Jednym z poruszonych wątków była tragiczna śmierć 31-letniego Liama Payne'a. Były członek One Direction w październiku 2024 roku w Buenos Aires wypadł z hotelowego balkonu i zginął na miejscu.

Partnerka Liama Payne'a w emocjonalnym wywiadzie. Mówi, jak dowiedziała się o jego śmierci  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Partnerka Liama Payne'a w emocjonalnym wywiadzie. Mówi, jak dowiedziała się o jego śmierci  

Harry Styles o śmierci Liama Payne'a

Styles przyznał, że nadal trudno mu jest mówić o śmierci Payne'a. Nazwał go kimś, "kto miał najbardziej uprzejme serce, kto po prostu chciał być wielki". - Tak trudno jest stracić przyjaciela (...) szczególnie takiego, który pod wieloma względami jest tak podobny do ciebie - powiedział piosenkarz. Wspomniał też emocje, które mu wówczas towarzyszyły. - Odczuwam ogromny smutek z powodu śmierci mojego przyjaciela. Nagle uświadamiam sobie, że inni ludzie oczekują ode mnie, abym jakoś to wyraził, bo inaczej oznacza to, że nie czuję tego, co czuję - wspominał.

Jak podkreślił, był to dla niego ważny moment, również ze względu na refleksję nad własnym życiem. - Chodzi o patrzenie na swoje własne życie i powiedzenie sobie: okej, co ja chcę robić w życiu? Jak chcę żyć? - mówił Styles. - Myślę, że najlepszym sposobem na uhonorowanie pamięci o zmarłych przyjaciołach jest życie pełnią życia - podsumował muzyk.

Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne i Harry Styles w 2013 roku
Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne i Harry Styles w 2013 roku
Źródło: Dennis Van Tine/Photoshot/PAP

Nowy album Harry'ego Stylesa

Nowy, czwarty solowy album Harry'ego Stylesa ukaże się 6 marca, po prawie czteroletniej przerwie od wydania poprzedniej płyty. Zatytułowany jest "'Kiss All the Time. Disco, Occasionally", a promuje go singiel "Aperture".

Styles to zdobywca m.in. trzech nagród Grammy. W 2023 roku zakończyła się jego poprzednia trasa koncertowa "Love on Tour". W tym roku Styles wyruszy na kolejną - "Together, Together". Koncerty odbędą się w siedmiu miastach na świecie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Koledzy z zespołu pożegnali Liama Payne'a

Koledzy z zespołu pożegnali Liama Payne'a

"Straciłem brata", "kochałem cię". Emocjonalne wpisy członków One Direction o Liamie Payne

"Straciłem brata", "kochałem cię". Emocjonalne wpisy członków One Direction o Liamie Payne

Opracowała Paulina Borowska / am

Źródło: BBC, "The Guardian", tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: ADAM VAUGHAN/EPA/PAP

Udostępnij:
Tagi:
MuzykaWielka Brytania
Czytaj także:
banknoty pieniadze zlotowki shutterstock_2279231853
Glapiński o głównym ryzyku. "Trudno powiedzieć, na ile to będzie trwałe"
BIZNES
Donald Tusk
Oświadczenie Tuska. "Nie ma czasu na kombinacje"
Polska
Na nadciśnienie tętnicze może cierpieć nawet 10 milionów Polaków
Estrogen chroni przed nadciśnieniem? Naukowcy potwierdzili
Zdrowie
Teheran, 5 marca 2026 roku
Atak na Iran, cena ostro w górę. "Rachunek trafia bardzo szybko"
Łukasz Figielski
imageTitle
Misja ratunkowa w Łodzi. Vuković przejmuje stery
EUROSPORT
Pobranie krwi
Diagnoza tego raka jest często spóźniona. Nowy marker może pomóc
Zdrowie
pap_20260212_0C6
USA przeciwko broni atomowej dla Polski? "Nie warto ulegać chwilowej emocji"
Polska
Karol Nawrocki
"Prezydent będzie miał 87, a premier 110 lat". Nawrocki o SAFE
Polska
Poszukiwany Mateusz Koczarski
List gończy za 18-latkiem
WARSZAWA
Z pomocą aplikacji żona wskazała ratownikom miejsce pobytu męża przysypanego przez lawinę
"Czułem się tak, jakbym został zabetonowany". Przeżył dzięki aplikacji w telefonie
METEO
Ursula von der Leyen
"UE uznała patriotów za terrorystów"? Co jest w unijnej strategii
Gabriela Sieczkowska
NBP
NBP zysku nie miał od lat. Straty liczone są w dziesiątkach miliardów
BIZNES
imageTitle
Najpierw seria próbna, później konkurs. Tomasiak w akcji na mistrzostwach świata
RELACJA
Tragedia w Zgierzu. Nie żyje mężczyzna przygnieciony przez samochód
Tragedia na parkingu, nie żyje kierowca ciężarówki
Łódź
Broń myśliwska (zdjęcie ilustracyjne)
Zastrzelił psa z broni myśliwskiej
Poznań
Airbus A380 linii Emirates ląduje na lotnisku we Frankfurcie
"Wielka pustka" i nowe trasy. Ruch lotniczy w cieniu konfliktu
Świat
Pijana seniorka podwiozła matkę na SOR
Pijana przywiozła matkę do szpitala
Wrocław
Adam Glapiński i Karol Nawrocki
Co z planem prezydenta i szefa NBP? "Można się domyślać"
BIZNES
Azerbejdżan
"Atak na terytorium Azerbejdżanu". Armia w "stanie pełnej gotowości"
Świat
Motocyklista zatrzymany na Zakopiance
Nowe przepisy. Kierowcy tracą prawa jazdy
Szczecin
imageTitle
Upadł z bólu tuż po zwycięstwie. "Zostawił wszystko na korcie"
EUROSPORT
Donald Trump
Trump o miejscu urodzenia ojca. Bratanica prezydenta prostuje
Świat
Czarzasty
Czarzasty o propozycji Nawrockiego: zdarzył się cud
Polska
11‑letnia dziewczynka trafiła pod opiekę lekarzy
11-latka jechała hulajnogą elektryczną, potrącił ją samochód
Katowice
Samolot linii Emirates Airlines po starcie z międzynarodowego lotniska w Dubaju
Jak ewakuować się z Emiratów? "Są dwie drogi"
Świat
Statek wycieczkowy "Mein Schiff 5" w Dosze
"Przerażające". Wyruszyli w rejsy na wycieczkowcach, utknęli w Zatoce Perskiej
Świat
imageTitle
Odśpiewany hymn i saluty. Zmiana postawy irańskich piłkarek
EUROSPORT
Pył saharyjski, Trzcinno
Niebo nad Polską może zmętnieć
METEO
Statek MSC Ela
Nie tylko ropa. Mają większy problem. "Są bardzo uzależnione"
BIZNES
Usuwali drzewa, wpadli do rzeki
Wycinali drzewa, wpadli do lodowatej rzeki
Olsztyn
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica