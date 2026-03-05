"Tak trudno jest stracić przyjaciela". Harry Styles o śmierci Liama Payne'a

Harry Styles - nagranie archiwalne Źródło: Reuters Archive

Harry Styles, w związku z piątkową premierą swojej nowej płyty, udzielił wywiadu popularnemu prezenterowi Zane'owi Lowe. Jednym z poruszonych wątków była tragiczna śmierć 31-letniego Liama Payne'a. Były członek One Direction w październiku 2024 roku w Buenos Aires wypadł z hotelowego balkonu i zginął na miejscu.

Harry Styles o śmierci Liama Payne'a

Styles przyznał, że nadal trudno mu jest mówić o śmierci Payne'a. Nazwał go kimś, "kto miał najbardziej uprzejme serce, kto po prostu chciał być wielki". - Tak trudno jest stracić przyjaciela (...) szczególnie takiego, który pod wieloma względami jest tak podobny do ciebie - powiedział piosenkarz. Wspomniał też emocje, które mu wówczas towarzyszyły. - Odczuwam ogromny smutek z powodu śmierci mojego przyjaciela. Nagle uświadamiam sobie, że inni ludzie oczekują ode mnie, abym jakoś to wyraził, bo inaczej oznacza to, że nie czuję tego, co czuję - wspominał.

Jak podkreślił, był to dla niego ważny moment, również ze względu na refleksję nad własnym życiem. - Chodzi o patrzenie na swoje własne życie i powiedzenie sobie: okej, co ja chcę robić w życiu? Jak chcę żyć? - mówił Styles. - Myślę, że najlepszym sposobem na uhonorowanie pamięci o zmarłych przyjaciołach jest życie pełnią życia - podsumował muzyk.

Nowy album Harry'ego Stylesa

Nowy, czwarty solowy album Harry'ego Stylesa ukaże się 6 marca, po prawie czteroletniej przerwie od wydania poprzedniej płyty. Zatytułowany jest "'Kiss All the Time. Disco, Occasionally", a promuje go singiel "Aperture".

Styles to zdobywca m.in. trzech nagród Grammy. W 2023 roku zakończyła się jego poprzednia trasa koncertowa "Love on Tour". W tym roku Styles wyruszy na kolejną - "Together, Together". Koncerty odbędą się w siedmiu miastach na świecie.

