Moya Brennan nie żyje. Wokalistka zespołu Clannad miała 73 lata Adam Michejda

Moya Brennan (2009) Źródło: Gus Stewart/Redferns/Getty Images

"Wraz z kolegami z zespołu Clannad, Moya wprowadziła irlandzką muzykę folk na międzynarodową scenę muzyczną" - napisał premier Irlandii Micheál Martin, nazywając zmarłą "ikoną irlandzkiego śpiewu".

Moya Brennan nie żyje. "Jeden z najbardziej charakterystycznych głosów Irlandii"

Urodzona w 1952 roku Moya (Máire Ní Bhraonain) była najstarszą z dziewięciorga dzieci Leo i Máire Brennanów. Jej siostrą jest inna słynna irlandzka wokalistka - Enya.

Jak przypomina "The Irish Times" na początku lat 70. Moya, wraz z trzema członkami rodziny, założyła zespół Clannad. Początkowo grupa występowała w rodzinnym pubie Leo's Tavern. Po zwycięstwie w 1973 roku na festiwalu folkowym w Letterkenny ruszyła w pierwszą trasę koncertową zdobywając popularność nie tylko w Irlandii, ale i innych krajach Europy.

"Ich muzyka stanowiła połączenie tradycyjnych irlandzkich pieśni z Donegal ze współczesnymi wpływami, jak The Beach Boys, The Beatles, The Mamas & The Papas czy Joni Mitchell" - pisze "The Irish Times". "Uważano ją powszechnie za jeden z najbardziej charakterystycznych głosów, jakie wyszły z Irlandii. A Clannad stał się jednym z najbardziej znanych irlandzkich zespołów na świecie" - podsumowuje portal donegalnews.

Na fali sukcesów zespół stworzył muzykę do niezwykle popularnego w latach 80. również w Polsce serialu "Robin Hood" (tytuł ang. "Robin of Sherwood"). Przez lata grupa Clannad nagrała 19 albumów, otrzymując za swoją twórczość wiele nagród, w tym BAFTA i Grammy.

Moya odnosiła też sukcesy solowe. W 2011 roku zdobyła nagrodę Emmy za film dokumentalny "Music of Ireland" dla amerykańskiej stacji PBS, a w 2019 roku nagrodę RTÉ Radio 1 Folk Awards za całokształt twórczości - przypomina "The Irish Times".

Inna ikona irlandzkiej muzyki - Bono, lider zespołu U2, który śpiewał w duecie z Moyą w utworze "In a Lifetime", stwierdził, że ma ona "jeden z najwspanialszych głosów, jakiego kiedykolwiek doświadczyło ludzkie ucho".