Weekend na Maxa. Sześć nieoczywistych kierunków dla wymagających

Znajomi siedzą już na działce nad Zegrzem, szwagier zwiedza Akropol, kumple ruszyli motocyklami na Mazury. A Ty? Z weekendowych klimatów możesz liczyć jedynie na pot na czole, bo pierwszomajowy dyżur, drugomajowy dzień handlowy, trzeciomajowa impreza rodzinna... Witaj w klubie. Na osłodę mamy kilka kierunków, które zwiedzisz dużo bardziej gruntownie niż oni. Tak na Maxa, nie ruszając się z fotela. I będziesz miał o czym opowiadać.

Do tych weekendowych podróży wystarczy ci pilot i streaming. Nawet pasów nie trzeba zapinać. A oto polecane przez nas destynacje z platformy Max.

Tajemnice podwarszawskiego lasu

Zaledwie kilkadziesiąt minut jazdy od Warszawy, a zieleń wprost przytłacza. Zastanawiasz się, czy to Puszcza Kampinoska, lasy pod Otwockiem, a może gdzieś w okolicach Nieporętu. W sumie czy to takie ważne? Najważniejsze, że wokół widzisz tylko drzewa, siedzisz sobie w małym drewnianym, urządzonym ze smakiem domku, i nawet żona nie jest w stanie tu dojechać, bo zgubi się gdzieś po drodze.

Kadr z serialu "Porządny człowiek" Źródło: Max

No dobra, w sumie dlaczego żona nie ma tu dojechać? Prowadzisz przecież uporządkowane życie. Jesteś szanowanym lekarzem, ba... wkrótce zostaniesz ordynatorem. Tak przynajmniej wszyscy mówią. Coś jednak poszło nie tak. Siedzisz więc w tym domku, a w piwnicy leży związany dzieciak. Kolega syna. Znaczy nie taki kolega, bo go pobił. No i puściły ci trochę nerwy. A przecież jesteś Porządnym Człowiekiem.

Epicka impreza nad morzem

Albo taka sytuacja. W telewizji Radomir Wit przypomina o kryzysie klimatycznym, ale ty kończysz właśnie liceum i jedyne o czym teraz myślisz, to szykujący się "melanż życia" w luksusowej posiadłości nad morzem, do której zaprasza cię bogaty kolega. Plaża, basen, muzyka, alkohol, niczym nieskrępowana miłość. Marzenie...

Niestety robi się mniej słodko, gdy w Bałtyku pojawiają się sinice. Jakoś tak dużo i jakieś dziwne. Piękny sen szybko zamienia się w koszmar, a ta tak oczekiwana epicka wixa w Apokawixę. Ty, wraz z dziewczynami i kumplami, zaczynacie walczyć o życie.

Zwiastun filmu "Apokawixa" w reżyserii Xawerego Żuławskiego Źródło: Next Film\TVN Warner Bros. Discovery

Kompletny luz po grecku

Kącik destynacji zagranicznych otwiera zawsze modna grecka wyspa Korfu. Zwiedzasz ją w towarzystwie angielskiej rodziny, konkretnie matki i jej czworga dzieci. Tak, wiem. Brzmi jak najnudniejsze towarzystwo świata, ale jest dokładnie odwrotnie.

Bo najstarszy z dzieciaków, Larry, już niebawem stanie się słynnym pisarzem i zapozna cię z najciekawszymi ludźmi miejsca i epoki. Najmłodszy zaś - Gerald - pokaże ci wyspę od najpiękniejszej możliwej strony. Jej przyrody, zwierząt, z którymi się przyjaźni, krajobrazów - gór, morza i plaż, wreszcie ludzi. A swoją rodzinę - matkę, siostrę i dwóch braci - opisuje dokładnie tak, jak i "inne zwierzęta". Z humorem, pasją i miłością. Jeśli twoim celem na ten weekend jest kompletne oderwanie się od rzeczywistości i rozkoszowanie niespiesznymi promieniami słońca - wybierz Korfu i rodzinę Durrellów.

Zobaczyć Neapol i przeżyć

Kolejne miejsce pełne gorących namiętności to Neapol. Tu jednak nie zawsze świeci słońce, a przynajmniej nie każdemu. To miasto tak magiczne, jak i niebezpieczne. Pełne sprzecznych i ekspresyjnie wyrażanych uczuć oraz życiowych pułapek. Przez cały ten niezwykły krajobraz włoskiego południa prowadzi nas Elena i jej przyjaciółka Lila.

"Genialna przyjaciółka", serial Źródło: Salvatore Laporta/KONTROLAB/LightRocket via Getty Images

Tego, co pokazują, nie zobaczysz ani w przewodnikach, ani podczas weekendowej wycieczki. Opowieść Genialnej Przyjaciółki uwodzi każdym detalem, odgłosem ulicy, przejeżdżającym samochodem, czy wonią neapolitańskiej rzeźni, którą pokazano tak, że możesz ją niemal poczuć.

Grzeszny Berlin

Detale i klimat będą równie istotne przy zwiedzaniu Berlina w jednym z jego najciekawszych okresów. Tutejsi przewodnicy znają jego najbardziej ekskluzywne kluby, miejsca spotkań elit, ale również najbardziej zakazane zaułki w najpodlejszych kwartałach ulic.

To młodziutka Lotte Ritter, która wyrwana z takich właśnie rejonów zapragnęła zrobić karierę pierwszej kobiety detektyw w berlińskim wydziale zabójstw oraz Gereon Rath, weteran wojenny. Przerzucony do Berlina walczy na równi z przestępczym półświatkiem, jak i własnymi demonami. Wszystko to w klimacie pulsującej podskórnie grozy nowych czasów. Nowego silnego państwa i coraz bardziej jednoznacznie słusznej władzy, zabierających wszystko to, co kolorowe, ciekawe, różnorodne i inne. Ten grzeszny Babilon Berlin.

Tu zachód słońca nie zachwyca

Ostatnia weekendowa destynacja zaskakuje. Wymuszony objazd, podrzędna droga, a na jej środku zwalone drzewo. Nikogo w pobliżu, tylko krukowate ptaszyska obsiadające gałęzie. Zawracasz i w końcu trafiasz na małą miejscowość. Tak naprawdę zapadłą dziurę, z małym drewnianym kościółkiem, główną ulicą i restauracją na środku. Domy mało zadbane, wszystko jakieś zapyziałe. I tutejsi mieszkańcy nie sprawiają wrażenia gościnnych. Próbują cię wygonić, opowiadaja jakieś niestworzone historie.

Gorzej, że gdy próbujesz stamtąd wyjechać, droga prowadzi cię ciągle w to samo miejsce. Zbliża się zmrok, a ty wciąż kręcisz się w kółko. Ludzie z miasteczka stają się coraz bardziej nerwowi. W końcu pojawia się jakiś koleś z dzwonem w ręku, którym hałasuje i mówi, żeby się chować, bo zaraz się zacznie. A ty zaczynasz się bać, bo widzisz, że nie dasz rady Stamtąd uciec.

