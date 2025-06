Jeden z najlepszych filmów 2023 roku od dziś na Max 

"Wiążę z tym bardzo duże nadzieje". Kinga Jasik o streamingu i platformie MAX Źródło: TVN24

"Polne drogi mają smak soli" to opowieść o życiu Mack, kobiety z amerykańskiego stanu Mississippi. Śmierć matki, pierwsza miłość, porzucenie dziecka - widz poznaje bohaterkę na różnych etapach jej życia. "Film ucieka od bycia opowieścią o dorastaniu, zamiast tego zapętla się od przeszłości Mack do jej teraźniejszości, raz po raz, ponieważ tak właśnie działa pamięć" - pisał dziennik "New York Times".

Produkcja jest pierwszym filmem fabularnym w dorobku 35-letniej reżyserki, poetki i fotografki Raven Jackson. Artystka składa swoim dziełem hołd dla pokoleń ludzi i miejsc, które nas kształtują. - W swojej istocie jest to film o życiu (...) i o tym, jak zmieniają się relacje, jak zmienia się nasze życie - mówiła Jackson w rozmowie z NPR.

Dzieło "nieporównywalne do żadnego innego"

Obraz zebrał pozytywne recenzje wśród widzów oraz krytykówi, otrzymał też kilka nagród, w tym na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Sebastián. Krytycy zrzeszeni w National Board of Review uznali "Polne drogi..." za jeden z dziesięciu najlepszych filmów niezależnych filmów 2023 roku.

Dziennik "Guardian" określił obraz jako "niekonwencjonalny" i "piękny", zaś dziennik "Los Angeles Times" jako "wspaniały debiut filmowy" Jackson, wskazując, że artystka "skomponowała zmysłowy poemat o niezwykłej namacalności i ukrytej emocjonalnej sile". "LA Times" ocenił ponadto, że reżyserka podjęła ryzyko i "naraziła się na zrażenie widzów", stawiając na "prymat obrazu". "Czasami jednak to widzowie narażają się na ryzyko. Ryzyko przeoczenia tak potężnego i bezkompromisowego dzieła amerykańskiej sztuki, nieporównywalnego do żadnego innego, które pojawiło się w kinach w tym roku" - czytamy w recenzji sprzed dwóch lat.

"Polne drogi mają smak soli", reż. Raven Jackson (2023) Źródło: mat. prasowe WBD

"Polne drogi mają smak soli" i inne nowości na Max

"Polne drogi mają smak soli" można obejrzeć na platformie Max już od czwartku 12 czerwca. Tego samego dnia w serwisie zadebiutował film "Ostatnie zanurzenie" o obiecującej brytyjsko-irańskiej nastolatce, która zabiera swoich przyjaciół na pełną wydarzeń podróż. To nie jedyne nowości w tym tygodniu: w najbliższych dniach do biblioteki Maxa trafią takie tytuły jak "Spider-Man: Daleko od domu", "Belfast" czy "Królewna Śnieżka i Łowca".

Platforma Max należy do grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24 i tvn24.pl.