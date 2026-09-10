Kultura i styl Nie żyje Lucia Sisic. Miss Austrii miała 22 lata Oprac. Maciej Wacławik |

Lucia Sisic Źródło zdj. gł.: Manfred Schmid/Getty Images

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"Z ogromnym szokiem i głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Miss Austrii 2024, Lucii Sisic" - przekazał organizator konkursów piękności we wpisie opublikowanym na Facebooku i Instagramie w poniedziałek. Podkreślono, że Sisic zostanie zapamiętana jako "wspaniała młoda kobieta". "Nasze myśli i kondolencje kierujemy w tym trudnym czasie do jej rodziny, przyjaciół i wszystkich bliskich jej osób" - czytamy.

Miss Austrii chorowała od dziecka

Przyczyna śmierci 22-latki nie została ujawniona. Media przypominają, że otwarcie mówiła o swoich problemach zdrowotnych. Przed dwoma laty zamieściła na przykład na Instagramie wpis z podziękowaniami dla zespołu pediatrów, który opiekował się nią w przeszłości. "Dzięki personelowi medycznemu i oddanym lekarzom, którzy wielokrotnie ratowali mi życie dzięki swoim ogromnym wysiłkom, udało mi się przetrwać wiele trudnych chwil i wieść satysfakcjonujące życie" - napisała w 2024 roku.

Sisic od dziecka cierpiała na chorobę serca i już krótko po urodzeniu przeszła pierwszą operację tego organu. Działająca na rzecz chorych dzieci organizacja charytatywna Herzkinder Oesterreich złożyła hołd zmarłej, pisząc na Facebooku, że "była młodą kobietą, która wiedziała, co to znaczy dorastać z wrodzoną wadą serca, przechodzić operacje, a mimo to odważnie i z radością życia podążać własną drogą".

Lucia Sisic została wybrana Miss Austrii w 2024 roku i dzierżyła tytuł do śmierci, ponieważ jak dotąd nie odbyła się kolejna edycja konkursu - podał brytyjski nadawca BBC w środę.

Redagował AM