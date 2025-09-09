Media: aktor zatrzymany po kłótni podczas mycia samochodu

Policja w Stanach Zjednoczonych Źródło: Reuters Archive

Jak informuje portal magazynu "People", zdarzenie miało miejsce w poniedziałek około godz. 10:40. Według cytowanego przez portal Raphaela Berko, agenta aktora, Cruz mył przed domem samochód, gdy "biały minivan z trzema kobietami zaparkował pół cala od jego zderzaka". Aktor miał poprosić kobiety o przesunięcie auta, jednak te odmówiły - relacjonował Berko. - Mówił: "przesuńcie swoje auto, nie zostawiłyście miejsca i zaraz je ochlapię". A one odpowiedziały "okej". Wtedy zaczął myć swój samochód, a one zaczęły go nagrywać" - relacjonuje agent aktora w "People".

Zatrzymanie aktora "Breaking Bad"

Według Raphaela Berko, Cruz miał poprosić kobiety, by przestały nagrywać i gdy obracał się, by im to powiedzieć, nadal polewając samochód, "trochę wody z węża spadło na przód ich auta". - Nie uwierzycie, ale one zadzwoniły po policję. I jakimś cudem ktoś, kto nigdy w życiu nie był zatrzymany, kto przez 15 lat grał policjanta (w serialach "Podkomisarz Brenda Johnson" i "Mroczne zagadki Los Angeles" - red.) i mieszka w tej okolicy, został zakuty w kajdanki i zabrany do aresztu - mówi agent aktora portalowi.

- Doszło generalnie do kłótni, podczas której ofiara została oblana wodą - mówi portalowi David Cuellar z policji Los Angeles.

Według ABC7, kobiety które wezwały policję nie były mieszkankami tej okolicy. Zatrzymany, po pięciu godzinach spędzonych w izbie zatrzymań został zwolniony do domu. 1 października musi stawić się w sądzie - wynika z dokumentów, na które powołuje się "People".