Nie żyje Lalo Schifrin. Stworzył "kamień milowy popkultury"

"Mission: Impossible. The Final Reckoning" reż. Christopher McQuarrie Źródło: United International Pictures

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Lalo Schrifin zmarł w czwartek w szpitalu w Los Angeles na skutek powikłań po zapaleniu płuc. Pozostawił żonę Donnę, córkę Frances oraz synów Williama i Ryana, którzy przekazali informację o jego śmierci.

Z wykształcenia muzyk klasyczny, a z pasji pianista jazzowy, miał za sobą długą, trwającą dekady, karierę. Uprawiał różnorodne gatunki muzyki. Zdobył cztery nagrody Grammy i sześć nominacji do Oscara. Wśród jego cenionych ścieżek dźwiękowych znajdują się m.in. utwory "Cool Hand Luke", "The Fox" oraz "The Amityville Horror".

Nie żyje Laro Schifrin Źródło: Frazer Harrison/Getty Images for NARAS

Lalo Schifrin - autor kultowego motywu w historii kina

Najbardziej rozpoznawalnym dziełem Schifrina pozostaje motyw z "Mission: Impossible" - kamień milowy popkultury, który znacząco wpłynął na kształt filmowej serii z Tomem Cruisem w roli głównej. Skomponował również muzykę do takich filmów jak "Godziny szczytu" czy "Brudny Harry".

Kompozytor łączył w swojej twórczości tango, muzykę klasyczną, jazz, a nawet elementy języków lokalnych społeczności.

Tom Cruise na planie "Mission Impossible 5" Źródło: Gennaro Leonardi / Shutterstock.com

Do jego najbardziej prestiżowych nagród należy Grammy za "Jazz Suite on the Mass Texts". W 2018 roku otrzymał także honorowego Oscara za całokształt twórczości w dziedzinie muzyki filmowej. Współpracował z legendami jazzu, takimi jak Dizzy Gillespie, Count Basie, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald i Stan Getz.

Urodzony w Buenos Aires, Schifrin studiował kompozycję w Paryżu pod kierunkiem Oliviera Messiaena, zanim osiedlił się w Stanach Zjednoczonych. Skomponował utwór na koncert Trzech Tenorów - Plácido Domingo, Luciano Pavarottiego i José Carrerasa z okazji Mistrzostw Świata w 1990 roku.

Dowiedz się więcej: Joe Marinelli nie żyje

Pod jego batutą występowały najważniejsze orkiestry świata, w tym London Symphony Orchestra, Vienna Symphony Orchestra, Israel Philharmonic, Mexico Philharmonic, Houston Symphony Orchestra, Los Angeles Chamber Orchestra i Atlanta Symphony Orchestra. Był również dyrektorem muzycznym Glendale Symphony Orchestra w Kalifornii.