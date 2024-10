Poruszające słowa księżnej Kate. Pisze o wsparciu dla tych, którzy doświadczyli straty  

Księżna Kate dołączyła do obchodów brytyjskiego Tygodnia Dziecka Utraconego. Księżna Walii zamieściła w sieci wpis, w którym wyraziła wsparcie dla osób dotkniętych stratą. Małżonka następcy brytyjskiego tronu wzięła też udział w akcji "Wave of Light" upamiętniającej "wszystkie dzieci, które odeszły przedwcześnie".

"Tydzień Dziecka Utraconego (Baby Loss Awareness Week) to niezwykle ważny moment, by wesprzeć tych, którzy doświadczyli tragedii związanej z utratą dziecka" - napisała we wtorek w mediach społecznościowych Księżna Kate. W dalszej części postu przesłała wyrazy "miłości, siły i nadziei" wszystkim dotkniętym tym dramatem. By podkreślić, że wpis został napisany przez nią, a nie przez zespół prasowy, Księżna Walii podpisała go literą "C" (od Catherine, pełnej formy jej imienia – red.).