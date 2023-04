Startuje konkurs na napisanie piosenki z Wojciechem Młynarskim

Rozglądam się po mej Ojczyźnie i myślę, szczerze zasmucony, że przydałby się dziś polszczyźnie Słownik Wyrazów Zaginionych. Słownik słów niegdyś znanych blisko, które umknęły nam z języka, bo nazywają te zjawiska, których się raczej nie spotyka. Więc gdyby ktoś zapytał mnie, słów takich wskazałbym obfitość, a głównie na literę "Pe" - niewielkie słowo "Przyzwoitość". Znaczyło słowo to niemało, kanaliom krzyżowało szyki, aż wzięło i wyparowało z kultury, nauki, polityki. Dlatego warto by pamięcią w dość nieodległą przeszłość pobiec, gdzie na historii znikł zakręcie tak zwany przyzwoity człowiek. Przypomnieć chcę na parę chwil ja, jak to ten człowiek w desperacji swą wiarę w imponderabilia skrył na wewnętrznej emigracji. Chcę wspomnieć, co ten człowiek kochał, budząc w cwaniaczkach śmiech i litość, a wtedy się przypomni trochę niewielkie słowo - "Przyzwoitość".

Prezeska Fundacji Grand Press Weronika Mirowska uzasadniała, że "Wojciech Młynarski pisał swe genialne wiersze prawie do końca swych dni". - Tego nie zdążył oprawić muzycznie, a my chcielibyśmy, by tak ważny utwór nie tkwił wyłącznie w tomikach poezji, ale był śpiewany przez tych, którzy doceniają nie tylko talent i mądrość Młynarskiego, ale też podzielają jego troskę o naszą ojczyznę. Wierzę, że Polscy twórcy kreatywnie podejdą do naszej, wspólnej z ZAiKS-em i Janem Młynarskim, inicjatywy. Bo wolność słowa to też, a może przede wszystkim, wolność artystycznego wyrazu, którego waga dla budowania demokracji w Polsce jest już zapisana na kartach naszej historii - oświadczyła Mirowska.