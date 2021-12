Koniec Coldplay? Chris Martin zdradza plany zespołu

Chris Martin, wokalista i współzałożyciel brytyjskiego zespołu Coldplay, powiedział w środę, że w 2025 roku grupa wyda ostatnią płytę pod swoim szyldem. - Myślę, że później będziemy tylko koncertować - dodał Martin.

Coldplay, jedna z najsłynniejszych grup brytyjskich ostatniego ćwierćwiecza, od 1996 roku sprzedała ponad 55 milionów płyt. Najnowszy, dziewiąty krążek zespołu, wydany w październiku br., nosi nazwę "Music of the Spheres".

Chris Martin zdradził w rozmowie w Radio 2, że od 2025 roku Coldplay nie będzie już nagrywał kolejnych płyt .

- Nasza ostatni album studyjny pojawi się w 2025 roku, a potem - tak myślę - będziemy tylko koncertować - powiedział. - Być może będziemy ze sobą jeszcze współpracować, ale katalog Coldplay zostanie ostatecznie zamknięty - wyjaśnił.

Coldplay - trzy płyty w planach

BBC News zwraca uwagę, że deklaracja ta pokrywa się z wcześniejszymi słowami Martina. W październiku mówił, że grupa ma w planie zakończyć nagrywanie wraz z wydaniem 12 studyjnego krążka, co oznacza, że w planie są jeszcze trzy.

W innym wywiadzie, Martin przekazał, że wyobraża sobie, że Coldplay nadal będzie koncertować, "w taki sam sposób jak robią to Rolling Stones". - Będzie super, jeśli jako 70-latkowie nadal będziemy mogli razem grać. Wspaniale będzie, jeśli ktoś nadal będzie chciał na te koncerty przychodzić - dodał.

Coldplay w Warszawie

Tuż przed premierą płyty zespół ogłosił przebieg trasy Music Of The Spheres, która rozpocznie się od pierwszego w historii występu grupy w Kostaryce. Kolejne występy planowane są w Dominikanie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Latem grupa dotrze do Europy, na początku da dwa koncerty we Frankfurcie. W Polsce Coldplay zagra 8 lipca 2022 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Supportem większości występów, w tym tego w Warszawie, ma być amerykańska piosenkarka H.E.R. Na wybranych koncertach pojawi się także grupa London Grammar.

"Planowaliśmy tę trasę od lat i jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością grania piosenek z całego okresu, który spędziliśmy razem" - zapowiedział zespół, cytowany w komunikacie opublikowanym na stronie Stadionu Narodowego. "Jednocześnie jesteśmy bardzo świadomi, że planeta stoi w obliczu kryzysu klimatycznego. Spędziliśmy więc ostatnie dwa lata na konsultacjach z ekspertami ds. środowiska, aby ta trasa była jak najbardziej zrównoważona i, co równie ważne, aby wykorzystać jej potencjał do popychania spraw naprzód" - informowali muzycy.

Coldplay Andrea Raffin/Shutterstock

Na oficjalnej stronie trasy koncertowej znalazło się zobowiązanie do uczynienia jej możliwie jak najbardziej przyjaznej środowisku. Zespół dąży do tego, by wyemitować o połowę mniej CO2 niż podczas ostatniej trasy z lat 2016-2017. Chce też, by każdy z występów był zasilany wyłącznie odnawialną i niskoemisyjną energią. W tym celu muzycy chcą m.in. korzystać z paneli słonecznych. Wytworzona w ten sposób energia ma być przechowywana w przenośnym akumulatorze, wykonanym we współpracy z BMW.

Coldplay obiecuje też, że za każdy sprzedany bilet zasadzi jedno drzewo. Będzie zachęcać fanów, by szukali niskoemisyjnego transportu na koncerty. W tym celu powstała specjalna aplikacja turystyczna, a osoby z niej korzystające otrzymają zniżki do zrealizowania w miejscu odbywania się danego koncertu. Podczas każdego występu zespół będzie oferować darmową wodę, by ograniczyć sprzedaż plastikowych butelek. Dodatkowo 10 procent dochodu z trasy koncertowej zostanie przekazanych na cele związane z ekologią i ochroną środowiska.

Autor:tmw, kk

Źródło: BBC News, tvn24.pl