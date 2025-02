Rozbawił i wzruszył. Tomasz Jakubiak na konferencji ramówkowej TVN

Tomasz Jakubiak rozbawił i wzruszył

- Dziękuję wam bardzo, że wciąż o mnie pamiętacie i tak ciepło mówicie - zwrócił się w nagraniu do ekipy "MasterChefa". - Chciałem wam pogratulować, bo odwaliliście, mimo mojego braku, kawał dobrej roboty. Ale nie tylko wam, a całemu zespołowi "MasterChefa". Nowy format, "MasterChef Nastolatki", jest genialny. Obejrzałem pierwszy odcinek i byłem wzruszony, ubawiłem się. Tam po prostu wszystko się zgadza. Wielkie gratulacje - mówił. - A dla was, pełna salo naszej TVN-owej rodziny, wysyłam ogrom całusów i serdeczności, bo wiem, że wy też mnie dosyć mocno wspieracie. Ale dosyć tych ochów i achów, bo z tego wszystkiego to mi się tańczyć zachciało. Więc uciekam poruszać trochę nóżką, dopóki sił mi jeszcze starczy - dodał, mówiąc do zebranych gości.

Tomasz Jakubiak choruje na rzadki nowotwór

O tym, że choruje na rzadki nowotwór, Tomasz Jakubiak poinformował we wrześniu 2024 roku. W grudniu kucharz wyjechał do Izraela, gdzie poddał się kuracji w jerozolimskim szpitalu. W połowie stycznia zamieścił w mediach społecznościowych film, w którym opowiedział między innymi, jak przebiega leczenie. Po powrocie z Izraela w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" opowiedział o tym, jak się czuje. - Ja już nie wiem, skąd się bierze we mnie ta energia i ta siła, ale fakt faktem, że sam siedząc po nocach, zastanawiam się, skąd jeszcze mam siłę na to, żeby po prostu wstawać i to wszystko robić - mówił.