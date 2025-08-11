Emma Thompson dostała propozycję od Trumpa. "Mogłabym zmienić bieg historii"

Emma Thompson na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters

Thompson opowiedziała o zaproszeniu od Trumpa w sobotę, podczas festiwalu filmowego w Locarno, na którym odebrała Leopard Club Award - nagrodę przyznawaną największym osobowościom współczesnej kinematografii.

Aktorka stwierdziła, że odebrała nieznany numer, gdy była na planie filmu "Barwy kampanii" w 1998 roku. - To był Donald Trump - mówiła Thompson publiczności w Locarno. - Powiedział: "Witam, z tej strony Donald Trump". Pomyślałam, że to żart i zapytałam: "W czym mogę pomóc?". Być może potrzebował wskazówek od kogoś - kontynuowała zdobywczyni dwóch Oscarów. - Wtedy powiedział: "Bardzo chciałbym, żebyś przyjechała i zatrzymała się w jednym z moich pięknych miejsc. Może moglibyśmy zjeść kolację". Odpowiedziałam: "To bardzo miłe, bardzo dziękuję. Oddzwonię do pana" - dodała artystka. Jak przyznała, dopiero później zdała sobie sprawę, że tego samego dnia sąd sfinalizował jej rozwód z Kennethem Branaghem.

Emma Thompson żartuje z propozycji Trumpa

- Założę się, że (Trump - red.) ma ludzi, którzy szukają fajnej rozwódki, którą mógłby wziąć pod rękę - żartowała artystka podczas spotkania na festiwalu filmowym w Locarno. Brytyjski "Guardian" odnotował, że w czasie, gdy Thompson miała rozmawiać z Trumpem, obecny prezydent USA, a wówczas znany nowojorski biznesmen, był po rozwodzie ze swoją drugą żoną Marlą Maples.

Thompson śmiała się, że przyjęcie zaproszenie od Trumpa mogłoby zmienić bieg historii. - Mogłam pójść na randkę z Donaldem Trumpem i miałabym o czym opowiadać. Mogłabym zmienić bieg historii - powiedziała.

Emma Thompson na festiwalu filmowym w Locarno Źródło: PAP/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Emma Thompson jest jedną z najbardziej rozpoznawanych współczesnych brytyjskich aktorek. Wystąpiła w takich filmach jak "Okruchy dnia", "To właśnie miłość", "Powrót do Howards End" (Oscar za najlepszą rolę pierwszoplanową), "W imię ojca", "Anioły w Ameryce" i "Rozważna i romantyczna". W wypadku tego ostatniego tytułu była również autorką scenariusza, za który nagrodzona została Oscarem w kategorii najlepszego scenariusza adaptowanego. Film można obejrzeć na platformie HBO Max.

