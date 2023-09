"To wywróciło mój świat". Kerry Washington o tym, jak dowiedziała się, że jej tata nie jest jej biologicznym ojcem

Kerry Washington opowiedziała w wywiadzie dla magazynu "People" o okolicznościach, w jakich pięć lat temu dowiedziała się, że jej tata nie jest jej biologicznym ojcem. Znana między innymi z "Django" aktorka wyznała, że stara się zrozumieć rodziców, którzy przez lata skrywali przed nią prawdę.

26 września premierę będzie miała bardzo osobista książka Kerry Washington. Aktorka opowiada w niej między innymi, jak w 2018 roku, będąc już po czterdziestce, dowiedziała się, że jej tata Earl Washington nie jest jej biologicznym ojcem. Tygodnik "People" przeprowadził wywiad z aktorką na temat publikowanych wspomnień i poruszył ten wątek. Aktorka wyjaśniła, że ​​odkryła rodzinny sekret po tym, jak powiedziała rodzicom, że planuje wystąpić w programie "Finding Your Roots". Gwiazdy odkrywają w nim swoje korzenie z pomocą testów DNA.

Jak podaje "People", rodzice nie chcieli, żeby córka poznała skrywaną przez cztery dziesięciolecia prawdę dzięki programowi telewizyjnemu. Poprosili ją o rozmowę i wyznali jej, że z powodu problemów z płodnością zwrócili się do anonimowego dawcy, dzięki któremu mama aktorki zaszła w ciążę. - To naprawdę wywróciło mój świat do góry nogami - powiedziała Washington.

Kerry Washington: pomyślałam o tym, przez co rodzice musieli przejść

Gwiazda wyznała, że po poznaniu prawdy zadawała wiele pytań, starając się okazać zrozumienie rodzicom. - To głębokie zanurzenie się w historię naszej rodziny sprawiło, że postawiłam się w ich sytuacji i pomyślałam o tym, przez co musieli przejść, przez co przeszli i co poświęcili. I to naprawdę sprawiło, że poczułam się bliżej nich - powiedziała Washington. Dodała, że ​​"zaczęła okazywać rodzicom znacznie więcej miłości, współczucia i zrozumienia”. Odkrycie zainspirowało Kerry Washington do napisania książki, w której opowiada czytelnikom o swoim życiu. - Pracuję nad zrozumieniem swojego dotychczasowego życia, biorąc pod uwagę te nowe informacje, które pod wieloma względami wydają mi się brakującym elementem układanki - stwierdziła. Jednocześnie przyznała, że jej rodzice nie byli zachwyceni, słysząc że chce wydać swoje wspomnienia. Podkreśliła jednak, że cały czas ją wspierali.

Kerry Washington to gwiazda, która angażuje się politycznie

Kerry Washington najbardziej znana jest z filmów: "W rytmie Hip-Hopu", "Django", "Ray" czy "Ostatni król Szkocji". Dużą popularność przyniosła jej także główna rola w serialu "Skandal". 46-latka słynie z angażowania się w sprawy społeczno-polityczne. Za czasów prezydentury Baracka Obama należała do stworzonego przez niego Komitetu do spraw Sztuki i Nauk Humanistycznych. Obecnie jest współprzewodniczą organizacji Black Voices for Black Justice Fund, która zajmuje się finansowaniem czarnoskórych przywódców, którzy "walczą z rasizmem i pomagają budować bardziej sprawiedliwą Amerykę". W 2014 roku magazyn "Time" umieścił aktorkę na corocznej liście 100 najbardziej wpływowych ludzi świata.

Autor:jjk//az

Źródło: People, CNN