Nie wierzyła w amerykański sen

Katarzyna Wajda urodziła się w Poznaniu w 1986 roku. Gdy miała dziewięć lat, wraz z rodzicami przeprowadziła się w okolice Seattle w Stanach Zjednoczonych. Nie potrafiła się tam zaaklimatyzować. - Miałam problemy z odnalezieniem się w szkole. Nie pasowałam do kanonu dziewczyny popularnej, która ma dużo koleżanek, uganiają się za nią chłopaki i chodzi na imprezy. Byłam niepewna siebie i miałam kompleksy, bo widziałam, że funkcjonuję w zupełnie innym świecie niż pozostałe dzieci w szkole. Moi rodzice nie mieli amerykańskich znajomych, utrzymywali kontakty tylko z innymi Polakami, a czas spędzaliśmy, chodząc do Domu Polskiego i polskiej parafii. Nie potrafiliśmy się odnaleźć w amerykańskiej kulturze i chyba nikt z nas tak naprawdę nie wierzył w amerykański sen. W tamtym czasie, gdy koleżanki chodziły po sklepach i uganiały się za chłopakami, ja chłonęłam książki Dostojewskiego, Sienkiewicza czy Prusa - mówi. ZOBACZ TEŻ: Po trzech latach od tragedii na planie ogłoszono światową premierę westernu Baldwina. Odbędzie się w Polsce Katarzyna Wajda zraziła się do Stanów Zjednoczonych, postanowiła, że wróci do Polski i będzie uczyć się w szkole filmowej. Jej tata znał się z mieszkającym w okolicy Jerzym Janeczkiem, nieżyjącym już aktorem znanym m.in. z roli Witii Pawlaka z "Samych swoich". - Przyszłam na spotkanie z Jerzym, na którym kazał przeczytać mi wiersz. Chwilę się zastanowił, po czym stwierdził, że mi pomoże i przygotuje mnie do egzaminów do szkoły filmowej. Myślę, że zobaczył we mnie iskrę talentu, uznał, że jest we mnie materiał do ulepienia aktorki. Uczył mnie, ale też kształtował moją wrażliwość, zabierając mnie na wystawy, do kina, teatru, spędzaliśmy bardzo dużo czasu razem. Jerzy był dla mnie jak drugi tata, bardzo się mną zaopiekował w tamtym czasie i to jemu w dużym stopniu zawdzięczam, że dostałam się do łódzkiej filmówki (tę samą szkołę skończył Janeczek - red.) - mówi aktorka w rozmowie z tvn24.pl.