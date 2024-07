Kamala Harris i drzewo kokosowe. O co chodzi w memach, które podbijają internet

Memy i żartobliwe wpisy na temat drzewa kokosowego właśnie podbijają amerykańskie media społecznościowe. Nawiązują one do aktualnej wiceprezydentki USA i potencjalnej kandydatki do objęcia najwyższego urzędu w państwie - Kamali Harris. O co chodzi z memami o drzewie kokosowym i skąd ich popularność? Wyjaśniamy.

Od niedzieli - kiedy Joe Biden ogłosił, że nie będzie ubiegał się o reelekcję i przekazał swoje poparcie Kamali Harris - media społecznościowe w USA zaczęły być zalewane przez memy z kokosami i zdaniem "myślisz, że spadłeś z drzewa kokosowego?". Wpisy te nawiązują do obecnej wiceprezydentki USA, jednak aby zrozumieć, o co w nich chodzi, należy cofnąć się do 2023 roku.

Kamala Harris i drzewo kokosowe. O co chodzi?

10 maja 2023 roku Kamala Harris wygłosiła przemówienie podczas zaprzysiężenia członków prezydenckiej komisji działającej na rzecz wyrównywania szans osób pochodzenia latynoskiego (ang. Advisory Commission on Advancing Educational Equity, Excellence, and Economic Opportunity for Hispanics). Przekonywała w nim m.in., że nie można skupiać się na pomocy młodym ludziom bez uwzględnienia potrzeb starszych, którzy ich otaczają, i środowiska, w którym żyją. - Nikt z nas nie żyje w próżni. Wszystko istnieje w kontekście - powiedziała.

Następnie wiceprezydentka przytoczyła słowa swojej matki, która miała mieć w zwyczaju mówić: "Nie wiem co jest nie tak z wami, młodymi. Myślicie, że po prostu spadliście z drzewa kokosowego?". Po przypomnieniu tych słów Harris zaczęła głośno się śmiać. - Istniejecie w kontekście - rzuciła w stronę zebranych wciąż rozbawionym głosem. Chwilę później polityczka wyraźnie jednak spoważniała i niskim, mentorskim tonem wyjaśniła, że kontekstem, o którym wspomina, jest "wszystko wśród czego żyjecie i co było przed wami".

Nagrania, przedstawiające powyższy fragment wystąpienia Harris, w krótkim czasie obiegły wówczas sieć, a fraza "myślisz, że spadłeś z drzewa kokosowego" weszła do codziennego języka i na stałe przylgnęła do polityczki.

"Myślisz, że spadłeś z drzewa kokosowego?"

W ostatnich tygodniach, gdy w mediach zaczęły pojawiać się głosy wzywające Joe Bidena do rezygnacji z walki o drugą kadencję, część zwolenników Harris ponownie sięgnęła po ubiegłoroczną wypowiedź wiceprezydentki. Zaczęli oni dodawać do publikowanych w sieci postów emotikony kokosa, wyrażając w ten sposób poparcie dla ewentualnej kandydatury Harris.

Gdy w niedzielę Biden oficjalnie wycofał się z walki o reelekcję i poparł Kamalę Harris w walce o fotel prezydenta USA podobne wpisy gwałtownie przybrały na popularności. Internauci na nowo zaczęli udostępniać fragment ubiegłorocznego przemówienia Harris. Na jego bazie zaczęła też powstawać cała seria memów i żartobliwych nagrań wykorzystujących fragmenty wystąpienia wiceprezydentki. Przykładowo demokratyczny senator Hawajów Brian Schatz dodał na platformie X zdjęcie, na którym wspina się na palmę kokosową, deklarując w ten sposób, że jest "gotowy pomóc" Harris.

"Kamala jest brat"

Kokosy i drzewa kokosowe to nie jedyny temat memów, który zaczął podbijać internet po udzieleniu przez Joe Bidena swojego poparcia Kamali Harris. W sieci popularne zaczęły też nagle robić się memy na temat wiceprezydentki rzekomo przeżywającej swoje "brat summer", czyli - tłumacząc dosłownie - "lato bachora" albo "lato smarkuli".

Wbrew pozorom termin ten nie jest jednak nacechowany negatywnie. Odnosi się on do ostatniej płyty niezwykle popularnej wokalistki Charli XCX zatytułowanej właśnie "Brat". Przy okazji jej premiery artystka tłumaczyła na Tik-Toku, że terminem "brat" określa ona dziewczynę, która "jest trochę roztrzepana, lubi się bawić i czasami może powiedzieć parę głupich rzeczy". - (To dziewczyna), która jest sobą. (...) Jest bardzo szczera, bardzo bezpośrednia. Trochę niestabilna - mówiła Charli XCX.

Zdaniem niektórych, promowana przez wokalistkę estetyka to odrzucenie dominującej w sieci w ostatnich kilkunastu miesiącach stylistyki "clean girl". Ta promowała bardzo poukładany i minimalistyczny w wyrazie styl bycia. "'Brat' jest jego zaprzeczeniem, jest hedonistyczny", ocenia brytyjski "Guardian". Termin ten powiązała z Kamalą Harris sama Charli XCX, stwierdzając w nocy z niedzieli na poniedziałek we wpisie na X, że "Kamala jest brat".

W ciągu zaledwie 12 pierwszych godzin post ten został wyświetlony blisko 20 milionów razy, a obrazki ukazujące wiceprezydentkę w przebojowym, choć i momentami nieco roztrzepanym wydaniu zaczęły trendować w internecie. Popularne stały się m.in. remiksy piosenek Charli XCX, zawierające fragmenty wystąpień Harris. Trend ten podchwycił nawet sam sztab wiceprezydentki wspierający jej potencjalny start w wyborach, który zmienił swoje zdjęcie w tle na serwisie X na grafikę inspirowaną wyglądem okładki albumu "Brat".

Sztab Kamali Harris wykorzystał internetowy trend "brat"

Autorka/Autor:jdw//mm

Źródło: The Guardian, Forbes, NPR, tvn24.pl