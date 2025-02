> W kinach już można oglądać "Brutalistę", monumentalne kino opowiadające o wizjonerskim węgierskim architekcie o żydowskich korzeniach, który przetrwał Holokaust i po zakończeniu II wojny światowej wyruszył do USA, by zaleczyć traumę. "Brutalista" ma na koncie 10 nominacji do Oskara. - Ten epicki film to imigrancka odyseja, w której amerykański sen zamienia się w prawdziwy koszmar - mówiła w programie Ewelina Witenberg. Główną rolę w filmie zagrał Adrien Brody. "Brutalista" już został doceniony trzema Złotymi Globami i Srebrnym Lwem na Festiwalu Filmowym w Wenecji.