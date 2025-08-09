"Kadr na kino" (odcinek z 09.08.2025r.) Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg w każdą sobotę opowiada o najciekawszych wydarzeniach ze świata filmów, seriali i muzyki.

> Do kin trafił pełen tajemnic horror "Zniknięcia" w reżyserii Zacha Creggera. Opowiada on o grupie dzieci, które jednej nocy - dokładnie o tej samej godzinie - uciekły z domów. Przez długie tygodnie nie może ich znaleźć policja, a rodzice robią wszystko, aby zrozumieć, co się wydarzyło. Zagadkę chce również rozwikłać nauczycielka, do której klasy chodziły zaginione dzieci. Horror zebrał wśród krytyków znakomite recenzje.

> Powstanie kontynuacja filmu "The Social Network". Tym razem twórcy skupią się na ciemnej stronie mediów społecznościowych i pokażą, jak algorytmy napędzają hejt i dezinformację. W scenariuszu ma również znaleźć się wątek zwolenników Donalda Trumpa, którzy mobilizowali się przy pomocy platform społecznościowych, aby przeprowadzić cztery lata temu szturm na Kapitol. Do głównych ról typowani są nagrodzona Oscarem za film "Anora" Mikey Madison i znany z serialu "The Bear" Jeremy Allen White.

> Znany rapera Eminem zrobił niespodziankę swoim fanom i bez zapowiedzi pojawił się na nowojorskiej projekcji poświęconego mu dokumentu "Stans". Wyczekiwany film nie tylko odkrywa kulisy kariery muzyka, ale i skupia się na gronie jego najwierniejszych zwolenników. Będzie wyświetlany w kinach tylko przez jeden weekend.

> Jan Komasa powalczy o nagrodę podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. Reżyser "Bożego Ciała", "Hejtera" czy "Miasta 44" zaprezentuje tam swoje najnowsze dzieło zatytułowane "Dobry chłopiec". W dramacie wystąpili między innymi aktor Stephen Graham czy nominowana do nagrody Oscara Andrea Riseborough. Fabuła skupi się na beztroskim i niestroniącym od używek nastolatku, którego porywa nieznajomy mężczyzna. W jego domu chłopak przychodzi osobliwą resocjalizację.

> Królowa muzyki country Dolly Parton otrzymała prestiżowy tytuł Ikony Księgi Rekordów Guinnessa. Piosenkarka ustanowiła 11 rekordów - w tym dla artystki country, która wydała najwięcej albumów w historii tego gatunku. Parton słynie też z działalności dobroczynnej. Na przykład przez ostatnie 20 lat za pośrednictwem jej fundacji Dollywood rozesłano dzieciom w różnych częściach świata blisko 300 milionów książek, aby zachęcić najmłodszych do czytania.

Oglądaj program "Kadr na kino" co sobotę o godzinie 9.45 w TVN24 i w TVN24 PL.