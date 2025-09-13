Kadr na kino (13.09.2025 r.) Źródło: TVN24

W "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg w każdą sobotę opowiada o najciekawszych wydarzeniach ze świata filmów, seriali i muzyki.

> "Teściowie" znów bawią do łez. Trzecia część filmu w reżyserii Jakuba Michalczuka właśnie trafiła do kin. Tym razem bohaterki i bohaterowie komedii spotykają się na chrzcinach. Zgodnie z tradycją serii, rodzinne napięcia wybuchają z wielką mocą i zamieniają się w komiczne katastrofy. Na ekranie zobaczymy m.in. Maję Ostaszewską, Marcina Dorocińskiego, Adama Woronowicza oraz Izabelę Kunę.

> Ponad tysiąc filmowych twórców ogłosiło bojkot izraelskich instytucji w kinowej branży. Do protestu w filmowym środowisku zobowiązali się Emma Stone, Olivia Coleman, Javier Bardem czy Tilda Swinton. Artyści zadeklarowali, że nie będą współpracować z instytucjami, które w jakimkolwiek stopniu mogą być zamieszane w ludobójstwo Palestyńczyków. Ich akcja nawiązuje do kulturalnej blokady RPA, która przyczyniła się do zakończenia apartheidu w tym kraju. Z kolei w środę w Londynie odbędzie się charytatywny koncert dla mieszkańców Gazy. Na londyńskim stadionie Wembley wystąpią: Damon Albarn, Paloma Faith czy Massive Attack i Bastille.

> Do księgarni trafiła biografia jednego z największych gwiazdorów kina akcji - Bruce'a Willisa. To filmowy portret aktora znanego z tak kultowych obrazów jak "Pulp Fiction", "Szklana Pułapka" czy "Szósty Zmysł". Autor książki "Bruce Willis, bohater kina hollywoodzkiego" stworzył sylwetkę artysty przez pryzmat jego ról. Opowieść o jego życiu wzbogaciły rozmowy z reżyserami i krytykami filmowymi, które odsłoniły kulisy kariery gwiazdora. Dwa lata temu Bruce Willis musiał zniknąć z ekranów i zakończyć zawodową drogę z powodu afazji i postępującej demencji.

> W ten weekend w Londynie otwarto archiwum Davida Bowiego. Można tam zobaczyć ponad 90 tysięcy przedmiotów muzyka. To między innymi rękopisy tekstów piosenek, notatniki, kreacje, buty czy instrumenty gwiazdora.

> Ed Sheeran wydał nową płytę. Krążek zatytułowany "Play" zabiera słuchaczy w muzyczną podróż przez różne kultury i kontynenty - od pulsujących rytmem Indii, przez celtyckie echa Irlandii, aż po mozaikę współczesnego popu.

