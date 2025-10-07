Nie żyje autorka bestsellerów. "Niespodziewana śmierć", "ogromny szok"

Nie żyje Jilly Cooper Źródło: Reuters

"Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci damy Jilly Cooper, DBE (Dama Komandor Orderu Imperium Brytyjskiego - red.), która zmarła w niedzielę rano wskutek upadku" - przekazała agentka pisarki w oświadczeniu. Dzieci autorki, Felix i Emily, powiedziały, że "jej niespodziewana śmierć" była dla nich "ogromnym szokiem". "Jesteśmy dumni ze wszystkiego, co osiągnęła w życiu, i nie potrafimy sobie wyobrazić życia bez jej zaraźliwego uśmiechu i śmiechu" - przekazały.

Królowa żegna przyjaciółkę

Brytyjskie media informują, że Jilly Cooper była długoletnią przyjaciółką królowej. Królowa Kamila złożyła hołd Cooper, nazywając ją "legendą", która była "cudownie dowcipną i empatyczną przyjaciółką". Przekazała: "Razem z moim mężem Królem przesyłam nasze myśli i wyrazy współczucia całej jej rodzinie".

"Niewielu pisarzy staje się legendami za życia, ale Jilly była jedną z nich" - oceniła żona brytyjskiego monarchy w oświadczeniu. I dodała żartobliwie: "Oby w przyszłości żyła w otoczeniu niezwykle przystojnych mężczyzn i oddanych psów".

Rzecznik premiera Kiera Starmera stwierdził: "Dama Jilly Cooper była literacką potęgą, której dowcip, ciepło i mądrość kształtowały brytyjską kulturę przez ponad pół wieku i przynosiły radość milionom".

Jilly Cooper Źródło: PAP/PA

Urodzona w 1937 roku Jilly Cooper była autorką powieści opisujących romantyczne przygody postaci z wyższych sfer w fikcyjnym hrabstwie Rutshire. Jej bestsellery z lat 80. stanowiły "mieszankę seksu, satyry i brytyjskiego snobizmu" - podała agencja Reutera. W samej Wielkiej Brytanii Cooper sprzedała 11 milionów egzemplarzy swoich książek. W polskim przekładzie ukazały się m.in. "Jeźdźcy" czy "Odlot".

Autorka, który mieszkała w Gloucestershire, zmarła na skutek upadku w niedzielny poranek.