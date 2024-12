Jamie Foxx był bliski śmierci. "Widziałem tunel, nie widziałem światła" 

Było dziwnie spokojnie, widziałem tunel, nie widziałem światła - powiedział Jamie Foxx ujawniając, że w ubiegłym roku doznał krwotocznego udaru mózgu. Do mediów przedostała się wówczas informacja o hospitalizacji aktora, jednak nie był znany jej powód. 56-letni Foxx do szpitala trafił po tym, gdy zemdlał, próbując wziąć leki na silny ból głowy.

W połowie kwietnia 2023 roku media obiegły informacje o hospitalizacji Jamiego Foxxa. O złym stanie zdrowia aktora poinformowali wówczas jego najbliżsi. Jako powód pobytu w szpitalu wskazali jednak jedynie na "komplikacje medyczne". 56-latek dopiero teraz opowiedział o swoich problemach ze zdrowiem w programie "Jamie Foxx: What Had Happened Was...", którego premiera odbyła się we wtorek.