Zmarł aktor Henryk Gęsikowski

Henryk Gęsikowski podczas próby w Teatrze Otwartym w Szczecinie w 2006 roku Źródło zdj. gł.: Dariusz Górajski / Agencja Wyborcza.pl

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"Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi i Przyjaciela, Henryka Gęsikowskiego" - przekazał ZASP Szczecin w środę wieczorem. "Odszedł wybitny aktor, reżyser i człowiek, który przez ponad pięć dekad z pasją i oddaniem współtworzył życie artystyczne Szczecina. Pozostawił po sobie nie tylko bogaty dorobek sceniczny, ale przede wszystkim pamięć o serdeczności, życzliwości i niezwykłej obecności w środowisku teatralnym" - czytamy we wpisie opublikowanym na Facebooku.

Henryk Gęsikowski był cenionym aktorem

Henryk Gęsikowski związany był z Teatrem Współczesnym i Teatrem Polskim w Szczecinie, współtworzył Teatr Krypta i przez lata angażował się w rozwój kultury i działalność artystyczną miasta - przypomniał szczeciński ZASP.

Wpis poświęcony zmarłemu aktorowi zamieścił również Teatr Polski w Szczecinie. Przypomniał on, że Gęsikowski był absolwentem Wydziału Aktorski PWSFTviT w Łodzi (1974) i aktorem Państwowych Teatrów Dramatycznych (1974-1976), a po ich reorganizacji - Teatru Współczesnego. "W Teatrze Polskim zatrudniony był jeszcze w latach 1983-1986" - czytamy.

Gęsikowski miał w dorobku również role filmowe i serialowe. Wystąpił m.in. w filmach: "Zasieki", "Zapis zbrodni" i "Taxi A" oraz w jednym odcinku serialu "07 zgłoś się" - dowiadujemy się z bazy filmpolski.pl.

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Redakcja AM