Kultura i styl

Polski serial zachwycił widzów HBO Max. Dziś premiera trzeciego sezonu "Odwilży"

"Odwilż" wraca do HBO Max. Premiera 3 sezonu 17 października
Premiera 3 sezonu serialu "Odwilż" już 17 października w HBO Max
Źródło: Max Original
Doceniana przez widzów i krytyków produkcja Max Original "Odwilż" wraca na ekrany. Od piątku, 17 października w HBO Max można oglądać pierwszy odcinek nowej serii serialu, cieszącego się dużą popularnością w Polsce i na świecie. Co czeka bohaterów w trzecim sezonie?
Kluczowe fakty:
  • Serial polskiej produkcji krótko po premierze w 2022 roku stał się jedną z najchętniej oglądanych produkcji na platformie HBO Max.
  • Główną bohaterką jest policjantka Katarzyna Zawieja. W trzecim sezonie zostaje zdegradowana, a u jej boku pojawi się nowy partner.
  • Kiedy nowe odcinki i czego mogą się spodziewać widzowie?

Jedna z najbardziej docenianych polskich produkcji powraca. Mroczny, nakręcony z rozmachem i nieustępujący zachodnim produkcjom serial doczekał się kontynuacji po dwóch udanych sezonach. Historia poranionej życiowo policjantki Katarzyny Zawiei, która zmaga się z traumą, a jednocześnie rozwiązuje kryminalne zagadki, na pewno niejednokrotnie zaskoczy widzów.

Akcja rozgrywa się rok po wydarzeniach z poprzedniej serii. Policja w Szczecinie trafia na trop handlarzy fentanylem. Narkotyk szybko dociera do lokalnych szkół. Wszystko wskazuje na to, że w sprawę zamieszany jest przedsiębiorca Nowak (Wojciech Błach). Do Szczecina powraca również Marek Lański (Nikodem Rozbicki), który - jak się okazuje - ma powiązania z przestępcami.  

Nowy plakat serialu "Odwilż"
Nowy plakat serialu "Odwilż"
Źródło: materiały prasowe

"Odwilż". Co w nowym sezonie?

Komisarz Katarzyna Zawieja (Katarzyna Wajda), w wyniku wielokrotnego przekroczenia swoich uprawnień, zostaje zdegradowana do roli mundurowej policjantki. Choć oczekuje się od niej, by nadmiernie nie angażowała się w śledztwa, sprawa handlu narkotykami wśród młodzieży całkowicie ją pochłania.

W pracy towarzyszy jej nowy partner - Tomasz Woźniak (Piotr Trojan) oraz zespół ze szczecińskiej komendy - Piotr Madejski (Karol Dziuba) i Ada Kamińska (Marta Malikowska). Z Trepą (Bartłomiej Kotschedoff) łączy ją związek, który oboje utrzymują w tajemnicy. Wszystko po to, by nie komplikować powrotu Zawiei do wydziału kryminalnego.

Kiedy 3 sezon "Odwilży"? Gdzie oglądać?

Premiera nowego sezonu zaplanowana jest na 17 października na HBO Max. Kiedy pojawią się kolejne odcinki?

"Odwilż" S03E01 – premiera: 17 października "Odwilż" S03E02 – premiera: 24 października "Odwilż" S03E03 – premiera: 31 października "Odwilż" S03E04 – premiera: 7 listopada "Odwilż" S03E05 – premiera: 14 listopada

Pierwszy sezon "Odwilży" miał premierę 1 kwietnia 2022 roku na HBO Max jednocześnie w 61 krajach, a po dziesięciu dniach stał się najchętniej oglądaną produkcją na platformie nie tylko w Polsce, ale też w Europie. Na świecie zajmował 14. miejsce.

Gwiazda serialu "Odwilż" Katarzyna Wajda: polska branża filmowa jest bardzo brutalna
Gwiazda serialu "Odwilż" Katarzyna Wajda: polska branża filmowa jest bardzo brutalna

Wszystkie odcinki "Odwilży" dostępne są na platformie HBO Max, należącej do grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24 i tvn24.pl.

Autorka/Autor: zeb//mm, am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: materiały prasowe

