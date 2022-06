Harry Styles pomógł fanowi dokonać coming outu. "Teraz jesteś wolnym człowiekiem"

28-letni piosenkarz wziął karton i pokazał go publiczności. Następnie sięgną po tęczową flagę i stwierdził: "kiedy podniosę ją do góry, będziesz już oficjalnie gejem, mój kolego". W żartobliwy sposób kilka razy udawał, że podnosi flagę, co ostatecznie zrobił. - Gratulacje, jesteś wolnym człowiekiem - skomentował. Uśmiechnął się, po czym zamknął oczy i trzymał flagę w górze, w zaciśniętej pięści, przez kilkanaście sekund. Publiczność zareagowała z wielkim entuzjazmem. Można było usłyszeć wiwaty i brawa.

Harry Styles pomógł też fance

To nie pierwszy raz, kiedy Harry Styles pomaga dokonać coming outu ze sceny. W 2021 roku w podobny sposób pomógł wyoutować się fance przed matką w trakcie koncertu w mieście Uncasville, w stanie Connecticut, w USA. Dziewczyna trzymała kartkę z napisem "Moja mama jest w sektorze 201. Pomóż mi się wyoutować". Muzyk podszedł do dziewczyny, na jej prośbę przez mikrofon zwrócił się do matki, która siedziała w innej części hali: - Lisa, ona jest lesbijką! Dziewczyna wrzuciła relację z tego wydarzenia do mediów społecznościowych.