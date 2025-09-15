Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

"Franz Kafka" Agnieszki Holland polskim kandydatem do Oscara

|
"Franz Kafka" reż. Agnieszka Holland
"Franz Kafka" - zwiastun filmu Agnieszki Holland
Źródło: Total Film/Kino Świat
Polskim kandydatem do Oscara 2026 w kategorii najlepszy film międzynarodowy został "Franz Kafka" - poinformowała Kamila Dorbach, członkini tegorocznej komisji oscarowej. Wybierano spośród siedmiu filmów.

Komisja oscarowa pod przewodnictwem producentki Ewy Puszczyńskiej zdecydowała, że polskim kandydatem do Oscara 2026 w kategorii najlepszy film zagraniczny będzie "Franz Kafka" Agnieszki Holland.

W uzasadnieniu decyzji czytamy, że "Franz Kafka" to "nie tylko portret literackiej ikony XX wieku, która nieprzerwanie inspiruje artystów i fascynuje kolejne pokolenia". "To opowieść o wrażliwym człowieku, którego lęki i dylematy mocno rezonują z dzisiejszym młodym pokoleniem. Reżyserka podąża śladami swojego bohatera, budując z najważniejszych momentów jego życia niezwykłą mozaikę" - oceniono.

Komisja poinformowała również, że w ramach naboru zgłoszonych zostało siedem filmów. Były to:

  • "Pociągi" reż. Maciej Drygas
  • "Vinci 2" reż. Juliusz Machulski
  • "Franz Kafka" reż. Agnieszka Holland
  • "Chopin, Chopin!" reż. Michał Kwieciński
  • "Dom dobry" reż. Wojciech Smarzowski
  • "Dwie siostry" reż. Łukasz Karwowski
  • "Listy z Wilczej" reż. Arjun Talwar.
Osobiste spojrzenie na idola. Nowy film Holland to coś więcej niż biograficzne kino
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Osobiste spojrzenie na idola. Nowy film Holland to coś więcej niż biograficzne kino

"WYBÓR WRONY"

Oscarowe zmagania Agnieszki Holland 

„Franz Kafka” nie jest pierwszym filmem w dorobku Agnieszki Holland, który miał szansę na Nagrodę Akademii Filmowej:

  • 1986 r. - "Gorzkie żniwa” - nominacja do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy (wówczas najlepszy film nieanglojęzyczny) - film zgłoszony przez Republikę Federalną Niemiec
  • 1992 r. - "Europa, Europa" - nominacja w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany (Agnieszka Holland)
  • 2011 r. - "W ciemności" - nominacja w kategorii najlepszy film międzynarodowy (wówczas najlepszy film nieanglojęzyczny)
  • 2017 r. - "Pokot" (reżyseria Agnieszka Holland, Kasia Adamik) - bez nominacji
  • 2020 r. - "Szarlatan" - film znalazł się na krótkiej liście, bez nominacji w kategorii najlepszy film międzynarodowy - film zgłoszony przez Czechy. 
"Świat nam po prostu tego nie zapomni"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Świat nam po prostu tego nie zapomni"

Kto wybrał polskiego kandydata?

Poza Ewą Puszczyńską w skład komisji weszli również:

  • Agatha Dominik - scenarzystka, W dorobku ma między innymi takie filmy jak "Różyczka 2" oraz "Najlepszy". Obecnie w produkcji są jej dwa kolejne projekty: "Pojedynek" Łukasza Palkowskiego oraz serial "Woodhull" z Katherine Heigl w roli głównej. 
  • Kamila Dorbach - dyrektorka Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
  • Bartosz Konopka - reżyser i scenarzysta. Twórca między innymi nominowanego do Oscara 2010 krótkometrażowego dokumentu "Królik po berlińsku". 
  • Joanna Kos-Krauze - reżyserka i scenarzystka. Międzynarodowy rozgłos zdobyła między innymi dzięki filmom współtworzonym z nieżyjącym już mężem Krzysztofem Krauze. 
  • Hanna Raniszewska (Hania Rani) - kompozytorka, pianistka i wokalistka. W dorobku ma muzykę do wielu głośnych produkcji filmowych i telewizyjnych: "Giacometti", "Rosalie", "Wszystkie kwiaty Alice Hart", "Letnia książka" czy ostatnio "Affeksjonsverdi". 
  • Katarzyna Sobańska - scenografka filmowa, dekoratorka wnętrz, graficzka i malarka. Twórczyni scenografii do szeregu głośnych tytułów: "Ida", "Zimna wojna", "Filip" czy "Niebezpieczni dżentelmeni". 
  • Krzysztof Spór - dziennikarz filmowy, publicysta i bloger. 
  • Krzysztof Terej - producent filmowy. Współtwórca takich filmów jak "Bogowie", "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej", "Prime Time" czy "Apokawixa".

PISF już wcześniej wyjaśnił, że "po konsultacji z Amerykańską Akademią Sztuki i Wiedzy Filmowej, pani Katarzyna Sobańska (podana i zaakceptowana w pierwotnym składzie Komisji Oscarowej) zostaje wyłączona z udziału w posiedzeniu Komisji Oscarowej, a tym samym z wyboru polskiego kandydata do Oscara". Decyzję podjęto w związku z tym, że Sobańska była zaangażowana w powstanie jednego ze zgłoszonych filmów.

Oscary 2026. Najlepszy film międzynarodowy

"Film międzynarodowy jest definiowany jako film pełnometrażowy (ponad 40 minut) wyprodukowany poza Stanami Zjednoczonymi i ich terytoriami z przeważającą (ponad 50 procent) ścieżką dialogową w języku innym niż angielski. Dozwolone są pełnometrażowe filmy animowane i dokumentalne" - czytamy w definicji kategorii.

Film reprezentujący dany kraj musi być wyświetlony na tym terytorium między 1 października 2024 roku a 30 września 2025 roku. Akademia Filmowa wskazuje, że ubiegający się o nominację film musi być pokazany publicznie przez co najmniej siedem kolejnych dni w komercyjnym kinie.

Oscary 2026 wręczone zostaną 15 marca przyszłego roku w Los Angeles. 16 grudnia bieżącego roku ogłoszone zostaną pierwsze tzw. krótkie listy tytułów i nazwisk, spośród których wybrani zostaną nominowani. 17 stycznia 2025 r. poznamy listę nominowanych do Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.

Autorka/Autor: Tomasz-Marcin Wrona

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: fot. Marlene Film Production / Kino Świat

Udostępnij:
TAGI:
OscaryFilmAgnieszka HollandKinoHollywood
Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Czytaj także:
Rosyjski dron Shahed (ilustracja)
Jakie drony ma Rosja i jak można je zwalczać? Ekspert wyjaśnia
Świat
Lato burza
Gdzie jest burza? Zaczyna grzmieć w części kraju
METEO
Umowa UE z Mercosur. O co w tym wszystkim chodzi
Umowa UE z Mercosur. O co w tym wszystkim chodzi
Michał Istel
Posiedzenie rządu Donalda Tuska
PILNEJest decyzja rządu w sprawie płacy minimalnej
BIZNES
Tramwaje z Wiednia różnią się od tych jeżdżących po Poznaniu
Zbijali tramwajem kręgle, hamowali na gwizdek. Poznańscy motorniczy wicemistrzami świata
Poznań
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
"Ważny dokument dostarczony przez ZUS?". Uważaj, to może być oszustwo
BIZNES
Do kradzieży doszło w sobotę rano
Zniknął krzyż z kopuły cerkwi. Jest śledztwo
Wrocław
imageTitle
Polscy biegacze zupełnie bez błysku. Jeden bieg i po mistrzostwach
EUROSPORT
Curtis Sliwa, kampania wyborcza 2021 rok
Kandydat z polskim nazwiskiem wysoko w sondażach. Ale Trump wypomina mu koty
Adam Michejda
Waldemar Żurek
Żurek odwołał kolejnych prezesów i wiceprezesów sądów. Z pominięciem KRS
Polska
Ruch drogowy w Nigerii, zdjęcie poglądowe
Autobus wjechał na uszkodzony most. Nie żyje panna młoda i jej goście
Świat
imageTitle
Dyrektor Vuelty grzmi po farsie w Madrycie. "To nie może się powtórzyć"
EUROSPORT
Warszawa, 15.09.2025. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński
Zmiany w szkołach. Będzie "program szkoleń prowadzonych przez wojsko"
Polska
Warszawa, 15.09.2025. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk
Wyczekiwane zmiany dla kobiet z endometriozą i dzieci z hemofilią. Nowa lista refundacyjna
Zuzanna Kuffel
Warszawa. Ulica Bolimowska zyska nowy asfalt
Zmiany w ruchu na Bemowie. Ulica Bolimowska zyska nowy asfalt
WARSZAWA
imageTitle
Polska gra z Katarem w mistrzostwach świata siatkarzy
EUROSPORT
The PITT
"The PITT" nagrodzony Emmy. Dlaczego lekarze czasem "wyłączają telewizor"
Kultura i styl
Donald Trump
Trump w końcu nazwał Rosję agresorem
Świat
Burza, ciemne chmury, gwałtowna pogoda
Pomarańczowe alarmy IMGW w części kraju
METEO
ElectroMobility Poland: przed 2023 rokiem ruszy produkcja polskich samochodów elektrycznych
"W Polsce dokonał się przełom". Wiceminister o dopłatach do elektryków
BIZNES
Burza, piorun, deszcz
Alert RCB. "Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr"
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz
Polska powołała wojska medyczne. Szef MON tłumaczy ich zadania
Polska
Policyjna akcja na Białołęce (zdjęcie ilustracyjne)
Strzały na parkingu. Poszło o źle zaparkowany samochód
Kraków
Kierująca autobusem ukarana za pluszowego jamnika
Decyzja w sprawie kary za pluszowego jamnika w miejskim autobusie
WARSZAWA
Auto uderzyło w drzewo
Auto uderzyło w drzewo. Jedna osoba nie żyje
Wrocław
Syreny alarmowe w centrum Warszawy
Tak brzmią sygnały alarmowe w Polsce. Jak je rozpoznać?
Polska
imageTitle
Polska - Katar. O której dziś początek meczu w mistrzostwach świata?
EUROSPORT
wózek dziecko
Rowerzysta wjechał w wózek. Dziecko wypadło na drogę
Trójmiasto
WYHALEW MIEJSCE UPADKU ROSYJSKIEGO DRONA
"Najczęściej zadawane pytania" o drony. MON odpowiada
Polska
Do zdarzenia doszło na drodze ekspresowej S14 na wysokości Zgierza
Zapalił się w trakcie jazdy. Tuman dymu na drodze ekspresowej
Łódź
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica