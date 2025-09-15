"Franz Kafka" Agnieszki Holland polskim kandydatem do Oscara

"Franz Kafka" - zwiastun filmu Agnieszki Holland Źródło: Total Film/Kino Świat

Komisja oscarowa pod przewodnictwem producentki Ewy Puszczyńskiej zdecydowała, że polskim kandydatem do Oscara 2026 w kategorii najlepszy film zagraniczny będzie "Franz Kafka" Agnieszki Holland.

W uzasadnieniu decyzji czytamy, że "Franz Kafka" to "nie tylko portret literackiej ikony XX wieku, która nieprzerwanie inspiruje artystów i fascynuje kolejne pokolenia". "To opowieść o wrażliwym człowieku, którego lęki i dylematy mocno rezonują z dzisiejszym młodym pokoleniem. Reżyserka podąża śladami swojego bohatera, budując z najważniejszych momentów jego życia niezwykłą mozaikę" - oceniono.

Komisja poinformowała również, że w ramach naboru zgłoszonych zostało siedem filmów. Były to:

"Pociągi" reż. Maciej Drygas

"Vinci 2" reż. Juliusz Machulski

"Franz Kafka" reż. Agnieszka Holland

"Chopin, Chopin!" reż. Michał Kwieciński

"Dom dobry" reż. Wojciech Smarzowski

"Dwie siostry" reż. Łukasz Karwowski

"Listy z Wilczej" reż. Arjun Talwar.

Oscarowe zmagania Agnieszki Holland

„Franz Kafka” nie jest pierwszym filmem w dorobku Agnieszki Holland, który miał szansę na Nagrodę Akademii Filmowej:

1986 r. - "Gorzkie żniwa” - nominacja do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy (wówczas najlepszy film nieanglojęzyczny) - film zgłoszony przez Republikę Federalną Niemiec

1992 r. - "Europa, Europa" - nominacja w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany (Agnieszka Holland)

2011 r. - "W ciemności" - nominacja w kategorii najlepszy film międzynarodowy (wówczas najlepszy film nieanglojęzyczny)

2017 r. - "Pokot" (reżyseria Agnieszka Holland, Kasia Adamik) - bez nominacji

2020 r. - "Szarlatan" - film znalazł się na krótkiej liście, bez nominacji w kategorii najlepszy film międzynarodowy - film zgłoszony przez Czechy.

Kto wybrał polskiego kandydata?

Poza Ewą Puszczyńską w skład komisji weszli również:

Agatha Dominik - scenarzystka, W dorobku ma między innymi takie filmy jak "Różyczka 2" oraz "Najlepszy". Obecnie w produkcji są jej dwa kolejne projekty: "Pojedynek" Łukasza Palkowskiego oraz serial "Woodhull" z Katherine Heigl w roli głównej.

Kamila Dorbach - dyrektorka Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Bartosz Konopka - reżyser i scenarzysta. Twórca między innymi nominowanego do Oscara 2010 krótkometrażowego dokumentu "Królik po berlińsku".

Joanna Kos-Krauze - reżyserka i scenarzystka. Międzynarodowy rozgłos zdobyła między innymi dzięki filmom współtworzonym z nieżyjącym już mężem Krzysztofem Krauze.

Hanna Raniszewska (Hania Rani) - kompozytorka, pianistka i wokalistka. W dorobku ma muzykę do wielu głośnych produkcji filmowych i telewizyjnych: "Giacometti", "Rosalie", "Wszystkie kwiaty Alice Hart", "Letnia książka" czy ostatnio "Affeksjonsverdi".

Katarzyna Sobańska - scenografka filmowa, dekoratorka wnętrz, graficzka i malarka. Twórczyni scenografii do szeregu głośnych tytułów: "Ida", "Zimna wojna", "Filip" czy "Niebezpieczni dżentelmeni".

Krzysztof Spór - dziennikarz filmowy, publicysta i bloger.

Krzysztof Terej - producent filmowy. Współtwórca takich filmów jak "Bogowie", "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej", "Prime Time" czy "Apokawixa".

PISF już wcześniej wyjaśnił, że "po konsultacji z Amerykańską Akademią Sztuki i Wiedzy Filmowej, pani Katarzyna Sobańska (podana i zaakceptowana w pierwotnym składzie Komisji Oscarowej) zostaje wyłączona z udziału w posiedzeniu Komisji Oscarowej, a tym samym z wyboru polskiego kandydata do Oscara". Decyzję podjęto w związku z tym, że Sobańska była zaangażowana w powstanie jednego ze zgłoszonych filmów.

Oscary 2026. Najlepszy film międzynarodowy

"Film międzynarodowy jest definiowany jako film pełnometrażowy (ponad 40 minut) wyprodukowany poza Stanami Zjednoczonymi i ich terytoriami z przeważającą (ponad 50 procent) ścieżką dialogową w języku innym niż angielski. Dozwolone są pełnometrażowe filmy animowane i dokumentalne" - czytamy w definicji kategorii.

Film reprezentujący dany kraj musi być wyświetlony na tym terytorium między 1 października 2024 roku a 30 września 2025 roku. Akademia Filmowa wskazuje, że ubiegający się o nominację film musi być pokazany publicznie przez co najmniej siedem kolejnych dni w komercyjnym kinie.

Oscary 2026 wręczone zostaną 15 marca przyszłego roku w Los Angeles. 16 grudnia bieżącego roku ogłoszone zostaną pierwsze tzw. krótkie listy tytułów i nazwisk, spośród których wybrani zostaną nominowani. 17 stycznia 2025 r. poznamy listę nominowanych do Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.