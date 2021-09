Festiwal w Gdyni. Coraz tłoczniej na liście kandydatów do nagród. Obok Tomasza Ziętka Maciej Stuhr w życiowej roli

46. edycja FPFF zbliża się do końca, a na liście pretendentów do najważniejszych nagród, nieoczekiwany tłok. Do uważanych za faworytów jeszcze przed rozpoczęciem imprezy filmów Matuszyńskiego i Domalewskiego dołączył przejmujący "Powrót do Legolandu" Konrada Aksinowicza z życiową rolą Macieja Stuhra i równie udany debiut Łukasza Rondudy "Wszystkie nasze strachy".