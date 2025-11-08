Startuje Inside Seaside. Muzycy z całego świata, orkiestra filharmoników i dużo różnorodnej sztuki

Koniec festiwalu Pol'and'Rock. Relacja Bartosza Bartkowiaka Źródło: TVN24

Gdański festiwal Inside Seaside rozpoczyna się dziś w AmberExpo i potrwa dwa dni - do 9 listopada. To impreza, która łączy w sobie różne dziedziny sztuki, chociaż jej tematem przewodnim niewątpliwie jest muzyka. W tym roku organizatorzy przygotowali dla fanów naprawdę bogaty program, w którym każdy może znaleźć coś dla siebie.

Zagraniczne inspiracje i polskie legendy

Pierwszego dnia zobaczymy tam między innymi brytyjsko-brazylijską wokalistkę Lianę Flores, pochodzącą z Norwegii Sigrid, czy zespoły Altın Gün z Holadnii (chociaż w ich muzyce słychać też inspiracje tradycyjną muzyką turecką), viralowe Zimmer90 (Niemcy) oraz popowe Royel Otis (Australia).

Royel Otis Źródło: CYRIL ZINGARO/EPA/PAP

Altin Gun Źródło: Ben Houdijk / Shutterstock

Chociaż w tym zestawieniu możemy zobaczyć inspiracje z całego świata, to sobota będzie prawdziwą gratką dla fanów polskiej muzyki. Na scenie pojawi się legendarna Ścianka, czyli jeden z najważniejszych zespołów muzyki alternatywnej w kraju. To jednak nie wszystko - usłyszymy również Marcina Maseckiego & Boleros, Kosmonautów, Fisz Emade Tworzywo, czy też Pink Freud, Metro i Ofelię.

Ścianka Źródło: Marcin Obara/PAP

Niedziela to dzień naprawdę napakowany gwiazdami. Zaprezentują się dwie znane na całym świecie rockowe formacje - brytyjsko-amerykańskie The Kills oraz szkocki Franz Ferdinand. Fani eksperymentów na pewno odnajdą się na koncercie australijskiej grupy King Gizzard and the Lizard Wizard, której brzmienie samo w sobie jest nietypowe, a na festiwalu zostali oni połączeni z Polską Orkiestrą Filharmonii Bałtyckiej. Z zagranicznych zespołów zaprezentuje się także brytyjski duet The Pill, londyńska punkowa grupa DEADLETTER oraz Baxter Dury - Brytyjczyk, który zachwycił swoim magnetycznym występem na OFF Festivalu dwa lata temu.

The Kills Źródło: HENRIK JOSEF BOERGER/dpa/PAP

Franz Ferdinand Źródło: MARIO RUIZ/EPA/PAP

King Gizzard and the Lizard Wizard Źródło: Christian Bertrand / Shutterstock

Polskiej muzyki również w niedzielę nie zabraknie. Zagra Baasch, jedna z najbardziej znanych osób na polskiej scenie elektronicznej, łącząca elektronikę z klasycznym brzmieniem Yana, duet znanej ze sztuki wizualnej Matyldy Damięckiej i Radka Łukasiewicza z zespołu Pustki, a także Cinnamon Gum i Seweryn.

Aktywności poza muzyką

Oprócz muzyki festiwal oferuje liczne inne aktywności. Będzie to między innymi kino, w którym uczestnicy będą mogli obejrzeć filmy powiązane z muzycznym światem, między innymi "Velvet Goldmine" nawiązujące do ery glam rocka i postaci Davida Bowiego oraz Iggy'ego Popa.

W strefie Inside Art będzie można podziwiać sztukę wizualną - wystawy (w tym jedna przedstawiająca obrazy z koszulkami zespołów) oraz targi plakatu. Z kolei Strefa Rozmów to miejsce na dyskusje o rynku muzycznym i nie tylko. Zaplanowano tam spotkania między innymi z Urszulą Dudziak, Piotrem Stelmachem, Markiem Niedźwiedzkim, Agnieszką Jankowiak-Maik (znaną jako Babka od Histy), Maciejem Stuhrem i Katarzyną Błażejewską-Stuhr, czy też Januszem Panasewiczem. Artystów będzie można również spotkać w Kulturalnej Kawiarni.

Trzecia edycja Inside Seaside zapowiada się bardzo interesująco i wszystko wskazuje na to, że festiwal będzie się tylko rozwijał. Czy w przyszłości czeka go rozszerzenie na programu na więcej dni lub zmiana miejsca na większe? Zapewne w ciągu następnych lat się przekonamy.