Kultura i styl

Startuje Inside Seaside. Muzycy z całego świata, orkiestra filharmoników i dużo różnorodnej sztuki

King Gizzard and the Lizard Wizard
Koniec festiwalu Pol'and'Rock. Relacja Bartosza Bartkowiaka
Źródło: TVN24
W gdańskim AmberExpo w sobotę 8 listopada startuje festiwal Inside Seaside. To już trzecia edycja imprezy, a w tym roku zobaczymy na niej zarówno wielkie gwiazdy, jak i muzyczne eksperymenty. Do tego sztuka, kino, warsztaty.

Gdański festiwal Inside Seaside rozpoczyna się dziś w AmberExpo i potrwa dwa dni - do 9 listopada. To impreza, która łączy w sobie różne dziedziny sztuki, chociaż jej tematem przewodnim niewątpliwie jest muzyka. W tym roku organizatorzy przygotowali dla fanów naprawdę bogaty program, w którym każdy może znaleźć coś dla siebie.

Zagraniczne inspiracje i polskie legendy

Pierwszego dnia zobaczymy tam między innymi brytyjsko-brazylijską wokalistkę Lianę Flores, pochodzącą z Norwegii Sigrid, czy zespoły Altın Gün z Holadnii (chociaż w ich muzyce słychać też inspiracje tradycyjną muzyką turecką), viralowe Zimmer90 (Niemcy) oraz popowe Royel Otis (Australia).

Royel Otis
Royel Otis
Źródło: CYRIL ZINGARO/EPA/PAP
Altin Gun
Altin Gun
Źródło: Ben Houdijk / Shutterstock

Chociaż w tym zestawieniu możemy zobaczyć inspiracje z całego świata, to sobota będzie prawdziwą gratką dla fanów polskiej muzyki. Na scenie pojawi się legendarna Ścianka, czyli jeden z najważniejszych zespołów muzyki alternatywnej w kraju. To jednak nie wszystko - usłyszymy również Marcina Maseckiego & Boleros, Kosmonautów, Fisz Emade Tworzywo, czy też Pink Freud, Metro i Ofelię.

Ścianka
Ścianka
Źródło: Marcin Obara/PAP

Niedziela to dzień naprawdę napakowany gwiazdami. Zaprezentują się dwie znane na całym świecie rockowe formacje - brytyjsko-amerykańskie The Kills oraz szkocki Franz Ferdinand. Fani eksperymentów na pewno odnajdą się na koncercie australijskiej grupy King Gizzard and the Lizard Wizard, której brzmienie samo w sobie jest nietypowe, a na festiwalu zostali oni połączeni z Polską Orkiestrą Filharmonii Bałtyckiej. Z zagranicznych zespołów zaprezentuje się także brytyjski duet The Pill, londyńska punkowa grupa DEADLETTER oraz Baxter Dury - Brytyjczyk, który zachwycił swoim magnetycznym występem na OFF Festivalu dwa lata temu.

The Kills
The Kills
Źródło: HENRIK JOSEF BOERGER/dpa/PAP
Franz Ferdinand
Franz Ferdinand
Źródło: MARIO RUIZ/EPA/PAP
King Gizzard and the Lizard Wizard
King Gizzard and the Lizard Wizard
Źródło: Christian Bertrand / Shutterstock

Polskiej muzyki również w niedzielę nie zabraknie. Zagra Baasch, jedna z najbardziej znanych osób na polskiej scenie elektronicznej, łącząca elektronikę z klasycznym brzmieniem Yana, duet znanej ze sztuki wizualnej Matyldy Damięckiej i Radka Łukasiewicza z zespołu Pustki, a także Cinnamon Gum i Seweryn.

Aktywności poza muzyką

Oprócz muzyki festiwal oferuje liczne inne aktywności. Będzie to między innymi kino, w którym uczestnicy będą mogli obejrzeć filmy powiązane z muzycznym światem, między innymi "Velvet Goldmine" nawiązujące do ery glam rocka i postaci Davida Bowiego oraz Iggy'ego Popa.

Taką płytę nagrać mogła tylko ona

Taką płytę nagrać mogła tylko ona

Czy nowa Kate Bush zatrzymała kandydata na prezydenta? Kim jest CMAT?

Czy nowa Kate Bush zatrzymała kandydata na prezydenta? Kim jest CMAT?

Martyna Nowosielska-Krassowska

W strefie Inside Art będzie można podziwiać sztukę wizualną - wystawy (w tym jedna przedstawiająca obrazy z koszulkami zespołów) oraz targi plakatu. Z kolei Strefa Rozmów to miejsce na dyskusje o rynku muzycznym i nie tylko. Zaplanowano tam spotkania między innymi z Urszulą Dudziak, Piotrem Stelmachem, Markiem Niedźwiedzkim, Agnieszką Jankowiak-Maik (znaną jako Babka od Histy), Maciejem Stuhrem i Katarzyną Błażejewską-Stuhr, czy też Januszem Panasewiczem. Artystów będzie można również spotkać w Kulturalnej Kawiarni.

Trzecia edycja Inside Seaside zapowiada się bardzo interesująco i wszystko wskazuje na to, że festiwal będzie się tylko rozwijał. Czy w przyszłości czeka go rozszerzenie na programu na więcej dni lub zmiana miejsca na większe? Zapewne w ciągu następnych lat się przekonamy.

57 min
Z czipu do mózgu. Muzycy bez szans w starciu z AI
Z czipu do mózgu. Muzycy bez szans w starciu z AI

Pogłos

Autorka/Autor: Martyna Nowosielska-Krassowska

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Christian Bertrand / Shutterstock

MuzykaFilmSztuka
Martyna Nowosielska-Krassowska
Martyna Nowosielska-Krassowska
Dziennikarka tvn24.pl
