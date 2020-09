Festiwal Cyfryzacji, czyli 10 dni nowych technologii

Festiwal Cyfryzacji to największa inicjatywa edukacyjno-technologiczna w Polsce, której głównym celem jest przybliżenie wiedzy na temat nowych technologii i cyfryzacji. To czas, kiedy każdy może wejść do cyfrowego świata, poznać z bliska najbardziej innowacyjne miejsca w kraju i zobaczyć, gdzie rodzą się technologie. W ramach wydarzenia odbędzie się wiele ogólnodostępnych spotkań, dyskusji, webinariów oraz szkoleń, na przykład z zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją. Ze względu na pandemię COVID-19 festiwal odbywa się w przestrzeni online.