Justyna Steczkowska z utworem "GAJA" uplasowała się na pierwszym miejscu finału polskich preselekcji do 69. Konkursu Piosenki Eurowizji, otrzymując 39,32 proc. głosów widzów. Drugie miejsce zajęła piosenka "Lusterka" duetu Swada i Niczos (23,69 proc. głosów), a ostatnie miejsce na podium przypadło balladzie "Hold The Light by" Dominika Dudka (13,94 proc.).

Eurowizja 2025. "GAJA" Justyny Steczkowskiej hitem w sieci

Polska na Eurowizji

Polska po raz pierwszy była reprezentowana na Eurowizji w 1994 roku. Edyta Górniak z utworem "To nie ja" zajęła wówczas drugie miejsce. Jak dotąd żadnemu innemu polskiemu wykonawcy ani zespołowi nie udało się osiągnąć lepszego wyniku. Siódme miejsce w 2003 roku zajęła grupa Ich Troje, a w 2016 Michał Szpak z piosenką "Color of Your Love" znalazł się na ósmej pozycji. Luna, która reprezentowała Polskę rok temu, nie awansowała do finału.